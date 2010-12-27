Эксперт рассказал, как долго будет дешеветь недвижимость в Петербурге

В Петербурге продолжается постепенное снижение цен на недвижимость. Эксперт Дмитрий Панов считает, что эту тенденцию еще рано называть устойчивым трендом.

В октябре 2017 года рынок недвижимости Санкт-Петербурга продемонстрировал снижение средней стоимости квадратного метра. Как пишет "БН-Газета", этот показатель у новостроек за октябрь понизился на 300 рублей, а на рынке вторичного жилья упал сразу на 900 рублей. Снижение идет по всем фронтам: дешевеют однушки, двушки и даже частные дома.

Канал Piter.TV обратился за комментарием к генеральному директору ГК "Доверие", председателю комитета по строительству и девелопменту петербургской "Деловой России" Дмитрию Панову. Эксперт считает, что еще рано говорить о конкретном тренде на снижение стоимости недвижимости в городе.