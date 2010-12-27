Эксперт рассказал, как долго будет дешеветь недвижимость в Петербурге

В октябре 2017 года рынок недвижимости Санкт-Петербурга продемонстрировал снижение средней стоимости квадратного метра. Как пишет "БН-Газета", этот показатель у новостроек за октябрь понизился на 300 рублей, а на рынке вторичного жилья упал сразу на 900 рублей. Снижение идет по всем фронтам: дешевеют однушки, двушки и даже частные дома.
Канал Piter.TV обратился за комментарием к генеральному директору ГК "Доверие", председателю комитета по строительству и девелопменту петербургской "Деловой России" Дмитрию Панову. Эксперт считает, что еще рано говорить о конкретном тренде на снижение стоимости недвижимости в городе.
Октябрь традиционно является месяцем, для которого характерна стагнация цен. И этот год не стал исключением – колебания в стоимости отдельных категорий не оказали заметного влияния на рынок. О снижении цен в Петербурге говорить не приходится, подобный тренд скорее актуален для районов массовой застройки в городских пригородах – здесь по итогам первых 3х кварталов зафиксировано падение цен на 1,5%.Некоторого роста стоимости первичной недвижимости в Петербурге стоит ожидать в ноябре. Это обусловлено повышением покупательской активности в преддверии предстоящих зимних праздников. При этом, стоимость предложения фактически останется на уровне октября – увеличение базовых цен обычно нивелируется новогодними акциями и скидками.Дмитрий Панов, генеральный директор ГК "Доверие"