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Эксперт рассказал, как долго будет дешеветь недвижимость в Петербурге
Сегодня, 16:30
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Эксперт рассказал, как долго будет дешеветь недвижимость в Петербурге

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В Петербурге продолжается постепенное снижение цен на недвижимость. Эксперт Дмитрий Панов считает, что эту тенденцию еще рано называть устойчивым трендом.

В октябре 2017 года рынок недвижимости Санкт-Петербурга продемонстрировал снижение средней стоимости квадратного метра. Как пишет "БН-Газета", этот показатель у новостроек за октябрь понизился на 300 рублей, а на рынке вторичного жилья упал сразу на 900 рублей. Снижение идет по всем фронтам: дешевеют однушки, двушки и даже частные дома.
 
Канал Piter.TV обратился за комментарием к генеральному директору ГК "Доверие", председателю комитета по строительству и девелопменту петербургской "Деловой России" Дмитрию Панову. Эксперт считает, что еще рано говорить о конкретном тренде на снижение стоимости недвижимости в городе.
 
Октябрь традиционно является месяцем, для которого характерна стагнация цен. И этот год не стал исключением – колебания в стоимости отдельных категорий не оказали заметного влияния на рынок.  О снижении цен в Петербурге говорить не приходится, подобный тренд скорее актуален для районов массовой застройки в городских пригородах – здесь по итогам первых 3х кварталов зафиксировано падение цен на 1,5%. 
Некоторого роста стоимости первичной недвижимости в Петербурге стоит ожидать в ноябре. Это обусловлено повышением покупательской активности в преддверии предстоящих зимних праздников. При этом, стоимость предложения фактически останется на уровне октября – увеличение базовых цен обычно нивелируется новогодними акциями и скидками. 
 
Дмитрий Панов, генеральный директор ГК "Доверие"
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Теги: новости недвижимости , новости питера , новости спб
Категории: Мнения Картина дня Новости СПб

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