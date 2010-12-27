Эксперт назвал еще одного губернатора, который может отправиться в отставку

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на "Коммерсант", в начале этой недели возможны досрочные отставки глав ряда российских регионов.
По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, региональные проблемы сейчас находятся в центре внимания действующих властей. Это связано с предстоящими выборами, а успех выборов будет оцениваться с помощью показателей, которые продемонстрируют регионы.
По данным "Коммерсанта", число регионов, где может сменится власть, приближается к десяти. Среди них – Алтайский и Красноярский край, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Самарская, Омская, Ивановская и Нижегородская области, а также, возможно, один-два субъекта на Северном Кавказе. Однако попавшие в "список" издания губернаторы заявили журналистам, что находятся на рабочих местах и в отставку не собираются.
По мнению Никиты Данюка, в региональной политике происходит омоложение элит, ведь президент понимает, что некоторые губернаторы засиделись на своих местах , но при этом им уже не под силу решать новые политические и экономические задачи.
По мнению специалиста, в отставку может уйти губернатор Белгородской области Савченко.
Также эксперт считает, что региональная ротация даст импульс развития субъектам РФ.