Эксперт назвал еще одного губернатора, который может отправиться в отставку

В региональной политике происходит омоложение элит. Президент понимает, что некоторое количество губернаторов засиделись на своих местах, но при этом им уже не под силу решать новые политические и экономические задачи. Такое мнение высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на "Коммерсант", в начале этой недели возможны досрочные отставки глав ряда российских регионов.



По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, региональные проблемы сейчас находятся в центре внимания действующих властей. Это связано с предстоящими выборами, а успех выборов будет оцениваться с помощью показателей, которые продемонстрируют регионы.

По данным "Коммерсанта", число регионов, где может сменится власть, приближается к десяти. Среди них – Алтайский и Красноярский край, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Самарская, Омская, Ивановская и Нижегородская области, а также, возможно, один-два субъекта на Северном Кавказе. Однако попавшие в "список" издания губернаторы заявили журналистам, что находятся на рабочих местах и в отставку не собираются.



По мнению Никиты Данюка, в региональной политике происходит омоложение элит, ведь президент понимает, что некоторые губернаторы засиделись на своих местах , но при этом им уже не под силу решать новые политические и экономические задачи.



По мнению специалиста, в отставку может уйти губернатор Белгородской области Савченко.



Также эксперт считает, что региональная ротация даст импульс развития субъектам РФ.