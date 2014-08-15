В Петродворцовом районе Петербурга открылись два новых общественных пространства

Работы осуществлялись в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды".

Пресс-служба Смольного сообщила о создании двух новых общественных пространств в Петродворцовом районе, выполненных по инициативе местных жителей.

Как пишет "Вечерний Санкт-Петербург", работы осуществлялись в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды". Одним из реализованных проектов стал уютный зеленый сквер на улице Победы в Ломоносове. Территория получила современное озеленение, для сохранения растений использованы экологически чистые дорожки из деревянных настилов на винтовых сваях. Сквер оснащен 53 новыми фонарями, создающими приятную подсветку, а специальные информационные таблички рассказывают посетителям о видах произрастающих растений.

Второе пространство появилось на улице Жоры Антоненко в поселке Мартышкино. Здесь устроен безопасный спуск с удобными ступенями, оборудованный перилами, тактильной плиткой и прогулочной дорожкой, подходящей для пожилых людей, мам с детьми в колясках и маломобильных граждан. Для эстетичности на территории возведена декоративная альпинарийная композиция. Дополняют ландшафт зеленые насаждения: высажены 295 кустов и пять крупных деревьев, созданы удобные прогулочные маршруты из плитки, установлена защитная конструкция вдоль автомобильной дороги.

Ранее мы сообщили о том, что дорожники завершили ремонт четырёх объектов в Выборгском районе Петербурга.

Фото: Правительство Петербурга