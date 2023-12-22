Видео: на Новоприозерском шоссе столкнулись легковушка и бензовоз

Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

В воскресенье, 3 марта, произошла авария на 5 километре Новоприозерского шоссе. В сторону Петербурга, рядом с деревней Мистолово, столкнулись автомобиль "Ауди" и бензовоз "Газон Некст".

В результате аварии никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Движение по трассе не было перекрыто.

Судя по видео, которое оказалось в распоряжении Piter.TV, легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Передняя часть иномарки смята, машина находится у отбойника на встречном направлении.

Видео: Piter.TV