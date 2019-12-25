Драка в Ленобласти отправила одного из участников в реанимацию

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла драка, после которой один из ее участников оказался в реанимации. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ночью в субботу, 1 июля, в дежурную часть обратилась женщина с сообщением о том, что напротив дома на Западном проезде неизвестный напал с ножом на человека и ударил.

Как стало известно Piter.TV, прибывшие правоохранители никого не обнаружили, а телефон заявительницы не отвечал. Однако потом в дежурную часть обратился один из участников конфликта и заявил, что на берегу Невы на него напали неизвестные с ножом.

Оказалось, что между заявителем и двумя другими мужчинами произошел словесный конфликт, который привел к драке с ножами. После нее двое участников были госпитализированы в больницу. Заявитель приехал в больницу в состоянии средней степени тяжести, а его оппонент в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Также уточняется, что оба участника конфликта были привлечены ранее к уголовной ответственности по наркотической статье.

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