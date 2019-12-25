Житель Ленобласти схватил петербурженку на Энгельса и требовал оформить на ее имя кредит

В Выборгском районе Петербурга на 18-летнюю девушку напал неизвестный, чтобы заставить оформить кредит. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

Вечером в субботу, 1 июля, в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение от 18-летней девушки о том, что на нее напали у дома на проспекте Энгельса.

Как стало известно Piter.TV, девушка шла ночью этого же дня по проспекту Энгельса. В этот момент к ней сзади подошел неизвестный, схватил за шею, ударил кулаком по голове, а после этого затащил в красный автомобиль и потребовал оформить кредит на себя суммой 359 281 рублей.

На следующий день девушка обратилась в больницу с ушибами и черепно-мозговой травмой, но ставилась в удовлетворительном состоянии.

В это время правоохранители искали преступника и нашли. Им оказался житель Ленобласти. Его задержали по подозрению в совершении разбоя. Сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

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Фото: Piter.TV