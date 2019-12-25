В Ленобласти 1 августа стартуют дорожные работы

Для водителей установят дорожные знаки и сделают разметки.

В начале предстоящей недели в Ленобласти начнутся дорожные работы на девяти трассах, в связи с чем будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В понедельник, 15 августа, работы стартуют на трассах М-10 "Россия", Р-21 "Кола", А-120 "Санкт-Петербургское южное — полукольцо", А-114 "Вологда – Тихвин" и А-181 "Скандинавия". Кроме того, специалисты займутся дорогами А-181 "Выборг – Светогорск", А-181 "Магистральная", А-121 "Сортавала" и А-180 "Нарва".

Для водителей установят дорожные знаки и сделают разметки. Рабочие почистят водоотводные лотки, замажут трещины и швы битумной мастикой.

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Фото: Piter.tv