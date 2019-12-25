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В Пушкине сейчас проходит акция помощи бездомным животным
Сегодня, 17:47
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В Пушкине сейчас проходит акция помощи бездомным животным

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Горожан призвали принести для зверей корм, медикаменты и аксессуары. 

В Пушкинском районе Петербурга проходит акция помощи бездомным животным. Каждый желающий может поддержать кошек и собак, не имеющих дома. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал горожан принести для зверей корм, медикаменты и аксессуары. 

Подарки можно отдать в "Пушдомик", который расположен на улице Радищева, 23. Акция "Лучший друг" проходит при поддержке партии "Единая Россия" и Центра корпоративного волонтёрства "ДаДобро".

Ранее на Piter.tv: Ленинградский зоопарк отмечает 157-летие.

Фото: Pxhere

Теги: милонов, помощь животным, пушкин, улица радищева
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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