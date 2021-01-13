Дом паломника на Камской улице обновят для современного использования

В Петербурге продолжат реставрацию Дома паломника

В Петербурге продолжат реставрацию исторического Дома паломника "У блаженной Ксении". Здание приспособят для современных нужд, а также отремонтируют фасады и кровлю.

В Петербурге проведут новый этап реставрации Дома паломника "У блаженной Ксении", расположенного на Камской улице в Василеостровском районе. Историческое здание планируют приспособить для современного использования, сохранив его архитектурный облик.

Как сообщили в Смольном, проект также предусматривает ремонт фасадов и кровли. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.

Губернатор Александр Беглов отметил, что создание комфортных условий для паломников остается одной из важных задач города. По его словам, место захоронения Святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище считается одной из главных православных святынь Северной столицы.

Дом паломника был построен в конце XVIII века, а в 1883 году его перестроили по проекту архитектора Карла Вербицкого. После завершения первого этапа реставрации здание вновь открылось для посетителей в 2022 году.

Фото: пресс-служба Смольного