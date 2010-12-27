Лазарь Бадалов: из-за роста невозвратных долгов банки будут ужесточать требования к новым заемщикам

По мнению доцента кафедры банковского дела РЭУ им. Плеханова Лазаря Бадалова, из-за роста невозвратных долгов банки будут ужесточать требования к новым заемщикам и развивать новые финансовые инструменты.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", в России отметился рост невозвратных долгов. Так, в 2015 году из 4 миллионов дел было списано как безнадежные около миллиона, а в прошлом году такими признали два миллиона из пяти.



Лишь в период с января по май текущего года Служба приставов получила 4 миллиона дел на общую сумму 2 триллиона рублей, и более 800 000 этих дел уже приостановлено. До конца года служба планирует списать триллион рублей из этих 4 миллионов дел.



По состоянию на 1 июня текущего года общая сумма задолженности россиян составляет 24,74 млрд рублей, это на 65% больше, чем в прошлом году.



По мнению Лазаря Бадалова, чтобы избежать задолженностей, банки должны тщательнее выбирать заемщиков.



Также эксперт отметил, что практика повышения ставок по кредитам как защита от риска возникла давно, однако потребительское кредитование в настоящее время сошло на нет.



Специалист высказался и по поводу задолженности в триллион рублей.



По его словам, сумма может быть списана является обобщенной и по характеру задолженности, и по срокам.



Лазарь Бадалов подчеркнул, что на данный момент банкроты являются серьезной проблемой для экономики.