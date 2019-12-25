Первый в РФ документальный сериал о помощи онкобольным детям снимают в Петербурге

В ноябре стартовала первая серия документального онлайн-сериала "Жизнь на Острове", посвящённого подопечным благотворительной организации "свет.Дети" и семьям, приезжающим из разных регионов России и стран СНГ для лечения в онкологических клиниках Петербурга.
"Остров" представляет собой две квартиры на Васильевском острове, которые арендует фонд для своих подопечных. Это первый масштабный проект фонда, который стал возможным благодаря поддержке благотворителей.
У меня выработался принцип: прежде всего человек, а потом уже болезнь. В первую очередь я рассказываю о человеке, а во вторую очередь – о его трудной ситуации
Ольга Стриженкова, куратор проекта
Главными героями первого эпизода стали семилетняя Алисия и её мать Мария, приехавшие в Петербург на лечение из маленького города Речица в Беларуси. Алисия сражалась с болезнью практически всю свою жизнь.
Проект реализуется при поддержке президентского гранта. Всего запланировано снять 12 серий, съемки будут проходить и в других городах. Ольга Стриженковатакже поделилась планами создания полнометражного фильма.
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Фото: Светлана Булатова
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