Доцент петербургского вуза скончался после того, как подавился в ресторане

В Петербурге скончался 75-летний мужчина, который подавился едой в местном ресторане. Его полный тезка является доцентом одного из вузов города, пишет "Фонтанка".
Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу из заведения на Конногвардейском бульваре. По предварительным данным, на следующий день, 30 декабря, он ушел из жизни из-за асфиксии.
Отмечается, что пожилой мужчина преподавал организацию перевозок и управление на морском транспорте.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец подавился сосиской и умер в больнице.
Фото: Piter.TV
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