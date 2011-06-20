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Доцент петербургского вуза скончался после того, как подавился в ресторане
Сегодня, 16:35
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Доцент петербургского вуза скончался после того, как подавился в ресторане

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Пострадавшего госпитализировали из заведения на Конногвардейском бульваре.

В Петербурге скончался 75-летний мужчина, который подавился едой в местном ресторане. Его полный тезка является доцентом одного из вузов города, пишет "Фонтанка". 

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу из заведения на Конногвардейском бульваре. По предварительным данным, на следующий день, 30 декабря, он ушел из жизни из-за асфиксии. 

Отмечается, что пожилой мужчина преподавал организацию перевозок и управление на морском транспорте. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец подавился сосиской и умер в больнице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: конногвардейский бульвар, мариинская больница, просшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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