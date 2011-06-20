Доцент петербургского вуза скончался после того, как подавился в ресторане

Пострадавшего госпитализировали из заведения на Конногвардейском бульваре.

В Петербурге скончался 75-летний мужчина, который подавился едой в местном ресторане. Его полный тезка является доцентом одного из вузов города, пишет "Фонтанка".

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу из заведения на Конногвардейском бульваре. По предварительным данным, на следующий день, 30 декабря, он ушел из жизни из-за асфиксии.

Отмечается, что пожилой мужчина преподавал организацию перевозок и управление на морском транспорте.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец подавился сосиской и умер в больнице.

Фото: Piter.TV