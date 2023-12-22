Петербуржец подавился сосиской и умер в больнице

Кусочек продукта нашли в дыхательных путях пациента: ему диагностировали клиническую смерть.

В пятницу,2 февраля, в больницу был доставлен 62-летний житель Невского района Петербурга в крайне тяжёлом состоянии. Как стало известно Piter.TV, пострадавший, проживающий на улице Коллонтай, подавился сосиской.

Кусочек продукта нашли в дыхательных путях пациента: ему диагностировали клиническую смерть.

Несмотря на старания медиков, петербуржец скончался 11 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный петербуржец скончался по пути в больницу после падения на улице.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)