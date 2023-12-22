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Пьяный петербуржец скончался по пути в больницу после падения на улице
Сегодня, 9:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный петербуржец скончался по пути в больницу после падения на улице

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Он в 16:10 скончался в карете скорой помощи.

В Красносельском районе выпивший петербуржец неудачно упал на улице и скончался в карете скорой помощи. Об этом стало известно Piter.tv.

В понедельник, 5 февраля, в 15:51 бригадой скорой помощи от дома 56 корпус 1 по Красносельскому шоссе был забран 38-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Он в 16:10 скончался в карете скорой помощи.

По предварительной информации, по дороге из Москвы мужчина употреблял алкоголь. Затем по месту жительства, у дома 56 корпус 1 по Красносельскому шоссе, на лавочке он продолжил распивать спиртные напитки, после чего упал по неосторожности.   

Ранее на Пискаревском проспекте в заброшенном сарае после пожара нашли труп.

Фото: Piter.tv

Теги: красносельское шоссе, падение, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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