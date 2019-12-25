Для строительства продолжения Шуваловского проспекта ликвидируют 10 тысяч зеленых насаждений

Дорогу должны построить до конца следующего года.

В Приморском районе вырубят более 10 тысяч деревьев для строительства продолжения Шуваловского проспекта от Камышовой улицы до Планерной. Информация о порубочном билете была опубликована на портале объектов городской среды.

Дирекция транспортного строительства получила порубочный билет 3-го августа. В категории работ указывается "снос/пересадка зеленых насаждений". В общей сложности для появления дороги придется избавиться от 10635 деревьев и кустарников.

Подрядчиком для проведения работ была выбрана компания "Орион плюс". Стоимость работ оценили в 2,1 млрд рублей. Подрядчику нужно разработать рабочую документацию до 1 декабря 2022 года, а до 30 июля 2023 года — завершить строительство.

Ранее Piter.tv рассказывал, какие еще дороги собираются построить и реконструировать в Приморском районе.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv