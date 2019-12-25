Эксперты прокомментировали осведомленность москвичей о дистанционном электронном голосовании

Количество желающих принять участие в голосовании за год возросло.

Опрос ВЦИОМ показал, что 94% жителей Москвы осведомлены о возможности использования дистанционного электронного голосования на выборах в этом году. Результаты прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Принять участие в дистанционном голосовании планируют 75% москвичей. Доля тех, кто допускает возможность голосования таким способом, выросла с 42% до 49% за год.

Эксперты отметили, что жители столицы стали более осведомленными о нововведениях ЦИК. Если в планах мэрии довести число пользователей ДЭГ до 2 млн, то цель кажется осуществимой.

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Фото: Piter.TV