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Эксперты прокомментировали осведомленность москвичей о дистанционном электронном голосовании
Сегодня, 17:28
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Эксперты прокомментировали осведомленность москвичей о дистанционном электронном голосовании

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Количество желающих принять участие в голосовании за год возросло.

Опрос ВЦИОМ показал, что 94% жителей Москвы осведомлены о возможности использования дистанционного электронного голосования на выборах в этом году. Результаты прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Принять участие в дистанционном голосовании планируют 75% москвичей. Доля тех, кто допускает возможность голосования таким способом, выросла с 42% до 49% за год. 

Эксперты отметили, что жители столицы стали более осведомленными о нововведениях ЦИК. Если в планах мэрии довести число пользователей ДЭГ до 2 млн, то цель кажется осуществимой.

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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