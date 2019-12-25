Дилерский центр Exeed в Петербурге продают за 641,5 млн рублей

В Кировском районе продают дилерский центр Exeed с двумя участками.

В Кировском районе Санкт-Петербурга на торги выставили здание дилерского центра китайского автомобильного бренда Exeed. Объект расположен на проспекте Стачек, 106А, в пешей доступности от станции метро "Автово". Начальная цена лота составляет 641,5 миллиона рублей.

В лот входит нежилое здание площадью 11,1 тысячи квадратных метров, а также два смежных земельных участка общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Имущество находится в залоге у банка "Санкт-Петербург" и реализуется с согласия кредитной организации.

В настоящее время помещения занимает действующий автосалон, однако новый владелец сможет использовать объект по своему усмотрению. Среди возможных вариантов — сохранение дилерского центра, открытие станции технического обслуживания, шоу-рума или перепрофилирование под торгово-складской комплекс. Инфраструктура здания позволяет без существенных вложений организовать мультибрендовый автосервис, шиномонтаж или детейлинг-центр.

Приём заявок на участие в торгах стартовал 13 июля и продлится до 24 июля. Организатором торгов выступает АО "Российский аукционный дом".

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Фото: Magnific