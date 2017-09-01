День знаний 2017: поздравления с 1 сентября в стихах

Сегодня в России и некоторых зарубежных странах празднуют День знаний 2017. Школьников и учителей поздравить с 1 сентября можно сообщением в стихах.

Завершилось лето и наступила осень. В первый день сентября традиционно празднуют День знаний. 1 сентября школьники возвращаются в свои учебные заведения, студенты - в вузы, а учителя и преподаватели - к своей работе. Родители взволнованно провожают своих детей на учебу.

День знаний отличный повод поздравить своих друзей и близких. Можно отправить прикольное стихотворение в сообщениях или через смс. Это подарит школьнику / студенту / учителю немного приятных эмоций. И поддержит их перед долгим учебным годом.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ ШКОЛЬНИКАМ

Вот и лето пролетело,

И День знаний настает,

Ученик, берись за дело,

Море знаний тебя ждет!

В море этом не теряйся,

Будь прилежным, не ленись,

От души учись, старайся,

Будет яркой твоя жизнь!

***

Лето быстро пролетело,

Снова в школу вы пришли,

За три месяца каникул

Отдохнули, подросли,

Вам желаем, чтоб счастливым

Этот был учебный год,

Вас с Днем знаний поздравляем,

Радость и успех вас ждет!

***

Поздравляем, ребята, с Днём знаний!

Пусть успех принесёт этот год,

Обойдётся без нареканий,

Успеваемость возрастёт.

Станет всё у вас получаться,

Не волнуйтесь об этом зря.

Пусть родители вами гордятся,

Чаще хвалят учителя!

***

Пусть вам легко даются

Задачки, правила и теоремы.

Пусть уроки будут в радость,

Так же как и перемены.

Пусть память не подводит,

Работает без нареканий.

Поздравляем вас, родные,

С важным днём — Днем знаний.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ СТУДЕНТАМ



Вчерашний школьник, вот ступенька знаний,

Сегодня праздник новый — ты студент!

Прекрасная пора открытий и мечтаний,

И в будущее светлое твой проходной билет!

В День знаний мы тебе сердечно пожелаем

Учиться, познавать, не отступать,

Студент, тебе помочь мы обещаем,

Научим трудности тебя преодолевать.

***

Быть студентом очень классно!

Это знают все вокруг.

В этот праздник распрекрасный

Весел будет твой досуг.

От души тебе желаю

Любознательным прослыть,

Всё вокруг на свете зная,

Диплом красный получить.

***

Студенты, знания лучшие получайте,

Усердно, хорошо учиться обещайте.

Ведь, чтобы успехи в карьере иметь,

Нужно знаниями и умениями владеть!

Повышайте свою квалификацию,

Внедряйте в процесс инновации,

Личностно развивайтесь всегда!

Сил вам, удачи, любви и добра!

***

Сегодня день знаний — прекрасная дата,

Спешим от души вас поздравить, ребята.

Студенческих лет красоту вы познали,

Поверю, что может чуть-чуть вы устали.

Желаю учебы и дальше успешной,

Для отдыха время оставить конечно.

Успехов, познаний, оценок высоких,

И много вершин покоренья далеких.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ УЧИТЕЛЯМ

И вот день знаний наступил,

Ворота школы он открыл.

И с этим днем учителей

Мы поздравляем всех скорей.

Желаем вам терпения, сил,

Чтоб труд ваш радость приносил.

Хороших вам учеников,

А в будущем выпускников!

***

Вас поздравить не забудем,

В этот теплый день осенний,

И «Спасибо» дружно скажем,

За любовь, к науке, к детям.

Пожелать, конечно, нужно,

Вам терпения и силы,

Счастья, радости, здоровья,

Чтоб ценили, и любили!

***

С днём знаний, учителя!

Ваш удел: быть всегда у руля,

Свою мудрость деткам дарить,

И, в придачу, всех их любить!

Вам желаем здоровья огромного,

И зарплаты немного не скромной,

На работе не уставать,

И с любовью детей обучать!

***

Вы — наставники от Бога,

Знаний вы хранители.

Пусть легка будет дорога

Каждого учителя.

Гордость за учеников

Пусть исполнит сердца ваши,

И букетами цветов

Праздник ваш будет украшен!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ РОДИТЕЛЯМ

С Днем знаний вас и ваших деток,

Ведь их родней и ближе нету!

Мы вам желаем сил, терпенья,

Чтоб ваши дети, без сомненья,

Учились только на «отлично»

И не бывали безразличны

Друг к другу, близким и друзьям,

Дарили счастье, радость вам!

***

Вас, родители, сегодня

Мы с днем знаний поздравляем,

Этот праздник ваш отчасти,

Это точно все мы знаем,

Вам желаем мы терпенья,

Своим детям помогайте,

Проверяйте их оценки,

Только сильно не ругайте!

***

Тетради, книжки и пеналы,

Банты, портфели, буквари,

Вы этот день так долго ждали,

Детишки в школу вновь пошли!

С днем знаний вас я поздравляю,

Терпенья, счастья и добра,

Чтоб детки хорошо учились,

Чтоб радовали вас всегда!

***

Осенний день, как символ знаний,

Пускай проносит лишь хорошее.

Родители! Вас поздравляем,

Желаем радости побольше.

Чтоб поддержать всегда успели

Своих родных учеников,

Ещё — желаем вам терпения

И самых-самых тёплых слов!