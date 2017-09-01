День знаний 2017: поздравления с 1 сентября в стихах

Завершилось лето и наступила осень. В первый день сентября традиционно празднуют День знаний. 1 сентября школьники возвращаются в свои учебные заведения, студенты - в вузы, а учителя и преподаватели - к своей работе. Родители взволнованно провожают своих детей на учебу.
День знаний отличный повод поздравить своих друзей и близких. Можно отправить прикольное стихотворение в сообщениях или через смс. Это подарит школьнику / студенту / учителю немного приятных эмоций. И поддержит их перед долгим учебным годом.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ ШКОЛЬНИКАМ
Вот и лето пролетело,
И День знаний настает,
Ученик, берись за дело,
Море знаний тебя ждет!
В море этом не теряйся,
Будь прилежным, не ленись,
От души учись, старайся,
Будет яркой твоя жизнь!
***
Лето быстро пролетело,
Снова в школу вы пришли,
За три месяца каникул
Отдохнули, подросли,
Вам желаем, чтоб счастливым
Этот был учебный год,
Вас с Днем знаний поздравляем,
Радость и успех вас ждет!
***
Поздравляем, ребята, с Днём знаний!
Пусть успех принесёт этот год,
Обойдётся без нареканий,
Успеваемость возрастёт.
Станет всё у вас получаться,
Не волнуйтесь об этом зря.
Пусть родители вами гордятся,
Чаще хвалят учителя!
***
Пусть вам легко даются
Задачки, правила и теоремы.
Пусть уроки будут в радость,
Так же как и перемены.
Пусть память не подводит,
Работает без нареканий.
Поздравляем вас, родные,
С важным днём — Днем знаний.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ СТУДЕНТАМ
Вчерашний школьник, вот ступенька знаний,
Сегодня праздник новый — ты студент!
Прекрасная пора открытий и мечтаний,
И в будущее светлое твой проходной билет!
В День знаний мы тебе сердечно пожелаем
Учиться, познавать, не отступать,
Студент, тебе помочь мы обещаем,
Научим трудности тебя преодолевать.
***
Быть студентом очень классно!
Это знают все вокруг.
В этот праздник распрекрасный
Весел будет твой досуг.
От души тебе желаю
Любознательным прослыть,
Всё вокруг на свете зная,
Диплом красный получить.
***
Студенты, знания лучшие получайте,
Усердно, хорошо учиться обещайте.
Ведь, чтобы успехи в карьере иметь,
Нужно знаниями и умениями владеть!
Повышайте свою квалификацию,
Внедряйте в процесс инновации,
Личностно развивайтесь всегда!
Сил вам, удачи, любви и добра!
***
Сегодня день знаний — прекрасная дата,
Спешим от души вас поздравить, ребята.
Студенческих лет красоту вы познали,
Поверю, что может чуть-чуть вы устали.
Желаю учебы и дальше успешной,
Для отдыха время оставить конечно.
Успехов, познаний, оценок высоких,
И много вершин покоренья далеких.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ УЧИТЕЛЯМ
И вот день знаний наступил,
Ворота школы он открыл.
И с этим днем учителей
Мы поздравляем всех скорей.
Желаем вам терпения, сил,
Чтоб труд ваш радость приносил.
Хороших вам учеников,
А в будущем выпускников!
***
Вас поздравить не забудем,
В этот теплый день осенний,
И «Спасибо» дружно скажем,
За любовь, к науке, к детям.
Пожелать, конечно, нужно,
Вам терпения и силы,
Счастья, радости, здоровья,
Чтоб ценили, и любили!
***
С днём знаний, учителя!
Ваш удел: быть всегда у руля,
Свою мудрость деткам дарить,
И, в придачу, всех их любить!
Вам желаем здоровья огромного,
И зарплаты немного не скромной,
На работе не уставать,
И с любовью детей обучать!
***
Вы — наставники от Бога,
Знаний вы хранители.
Пусть легка будет дорога
Каждого учителя.
Гордость за учеников
Пусть исполнит сердца ваши,
И букетами цветов
Праздник ваш будет украшен!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ РОДИТЕЛЯМ
С Днем знаний вас и ваших деток,
Ведь их родней и ближе нету!
Мы вам желаем сил, терпенья,
Чтоб ваши дети, без сомненья,
Учились только на «отлично»
И не бывали безразличны
Друг к другу, близким и друзьям,
Дарили счастье, радость вам!
***
Вас, родители, сегодня
Мы с днем знаний поздравляем,
Этот праздник ваш отчасти,
Это точно все мы знаем,
Вам желаем мы терпенья,
Своим детям помогайте,
Проверяйте их оценки,
Только сильно не ругайте!
***
Тетради, книжки и пеналы,
Банты, портфели, буквари,
Вы этот день так долго ждали,
Детишки в школу вновь пошли!
С днем знаний вас я поздравляю,
Терпенья, счастья и добра,
Чтоб детки хорошо учились,
Чтоб радовали вас всегда!
***
Осенний день, как символ знаний,
Пускай проносит лишь хорошее.
Родители! Вас поздравляем,
Желаем радости побольше.
Чтоб поддержать всегда успели
Своих родных учеников,
Ещё — желаем вам терпения
И самых-самых тёплых слов!