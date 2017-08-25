День шахтера 2017: прикольные поздравления в стихах

У профессии шахтера достаточно длинная история. Ведь человечество добывает руду очень долгое время. За это время от кирки специалисты перешли к современным аппаратам. Добытые материалы везут не на лошадиной тяге, а по мановению кнопки. Но профессия все равно остается опасной, так как происходящие ЧП на шахтах порой уносят жизни работяг.
История Дня шахтера в Росси началась в 1935 году. Тогда еще не было такого праздника. Просто в том году шахтер Стаханов перевыполнил норму добычи угля более чем в десять раз. О его трудовом подвиге говорила вся страна. Но только спустя десяток лет указом правительства был учрежден официальный праздник.
В некоторых городах в последнее воскресенье осени также отмечают День города, так как градообразующим предприятием является шахта.
Если кто-то из ваших родных занимается этим непростым делом, то поздравьте его с праздником. Если человек далеко, то можно отправить ему стихотворение в смс или через социальные сети.
ПРИКОЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ШАХТЕРА
Профессии вашей — поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.
Здоровья, терпения — целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!
***
Так сложна работа эта,
И опасна, тяжела,
Но нужны всем нам шахтеры!
И без вас уж никуда!
Пусть же будет безопасным
И доходным весь ваш труд!
Ну а дома пусть с любовью
Вас всегда родные ждут!
***
С днем шахтера Вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.
Здоровья крепче гранита
И бодрости духа во всём.
Пусть разные трудности жизни
Шахтёрам будут ни по чём.
Тяжёлый труд пускай оценят,
И по заслугам наградят,
И в День Шахтера поздравляем,
Салюты в небо полетят!
Желаем много лет счастливых,
Здоровья и во всем побед,
Друзей надёжных и правдивых,
Не знать недугов, зла и бед!
***
Поздравить шахтера — дело святое.
О них скажем прямо: ребята — герои!
За труд этот важный и тяжелейший
Должны вам оклад положить богатейший.
Работу такую мы все почитаем,
А вас мы, шахтеры, за всё уважаем.
Возьмите с собою в забой вы удачу,
Она пусть поможет исполнить задачу:
Карьеру построить, расти с каждым днем,
Работать с азартом, а жить с огоньком.
Угля вам побольше и только подъём!
Поздравим сегодня отважных людей,
Шахтеры, для вас прозвучит поздравленье,
Желаем здоровья и новых идей,
И сил исполинских, и много терпенья!
Пусть счастье попрет просто так, «на-гора!»
И пусть на вас деньги просыплются шквалом,
Пусть жизнь будет полной тепла и добра,
И радостей в ней пускай будет навалом!
***
Ко Дню Шахтера — поздравления!
Спокойных спусков, восхождений!
Тонны радостных событий,
Недр полезнейших открытий!
В службе ценной и в семье —
Повезет пускай везде!
Чтобы яркий праздник этот
Не закончился рассветом!
***
С Днем шахтера! Пусть ваша зарплата
Подрастает, как будто опара.
А душою итак вы богаты,
Уважают вас люди недаром.
Труд ваш ценен, действительно важен.
Вы стараетесь, трудитесь честно.
Пусть же быт у вас будет налажен.
Жизнь лучится всегда интересом!
Ты каждый день спускаешься в забой,
Осваиваешь угольную залежь.
А я всё думаю, что там с тобой,
Волнуюсь за тебя, переживаю.
Твоя работа — самый тяжкий труд,
Буквально ты сворачиваешь горы.
Не забывай, что дома тебя ждут
И приходи скорее. С днем шахтера!
***
Смелым покоряется земля,
Ты шахтер, а значит, ты храбрец
Ты добытчик нефти и угля,
А по жизни просто молодец!
Мы желаем, чтоб везде, всегда,
Дома, под землей и на земле,
За тобою, так велит судьба,
Шла удача много-много лет!
***
В одной профессии прекрасной
Ненастоящих нет мужчин.
За труд нелегкий и опасный
Шахтеры, вас благодарим.
Здоровья, много сил, терпения,
Любви и радости в семье.
Всегда пусть будет настроение
Светлым даже в темноте!
Видео: Youtube / Cfymrfrkfec