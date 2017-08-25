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Asyaromanenkova
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День шахтера 2017: прикольные поздравления в стихах

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В последние выходные лета в Росси отмечают День шахтера. В это году он выпал на 27 августа. Если ваши родные имеют отношение к этой профессии, то их можно поздравить коротким сообщением.

У профессии шахтера достаточно длинная история. Ведь человечество добывает руду очень долгое время. За это время от кирки специалисты перешли к современным аппаратам. Добытые материалы везут не на лошадиной тяге, а по мановению кнопки. Но профессия все равно остается опасной, так как происходящие ЧП на шахтах порой уносят жизни работяг.

История Дня шахтера в Росси началась в 1935 году. Тогда еще не было такого праздника. Просто в том году шахтер Стаханов перевыполнил норму добычи угля более чем в десять раз. О его трудовом подвиге говорила вся страна. Но только спустя десяток лет указом правительства был учрежден официальный праздник.

В некоторых городах в последнее воскресенье осени также отмечают День города, так как градообразующим предприятием является шахта.

Если кто-то из ваших родных занимается этим непростым делом, то поздравьте его с праздником. Если человек далеко, то можно отправить ему стихотворение в смс или через социальные сети.

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ПРИКОЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ШАХТЕРА


Профессии вашей — поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.

Здоровья, терпения — целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

***

Так сложна работа эта,
И опасна, тяжела,
Но нужны всем нам шахтеры!
И без вас уж никуда!

Пусть же будет безопасным
И доходным весь ваш труд!
Ну а дома пусть с любовью
Вас всегда родные ждут!

***

С днем шахтера Вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.

Здоровья крепче гранита
И бодрости духа во всём.
Пусть разные трудности жизни
Шахтёрам будут ни по чём.

день шахтера 2017 поздравления в стихах для смс прикольные

Тяжёлый труд пускай оценят,
И по заслугам наградят,
И в День Шахтера поздравляем,
Салюты в небо полетят!

Желаем много лет счастливых,
Здоровья и во всем побед,
Друзей надёжных и правдивых,
Не знать недугов, зла и бед!

***

Поздравить шахтера — дело святое.
О них скажем прямо: ребята — герои!
За труд этот важный и тяжелейший
Должны вам оклад положить богатейший.
Работу такую мы все почитаем,
А вас мы, шахтеры, за всё уважаем.
Возьмите с собою в забой вы удачу,
Она пусть поможет исполнить задачу:
Карьеру построить, расти с каждым днем,
Работать с азартом, а жить с огоньком.
Угля вам побольше и только подъём!

день шахтера 2017 поздравления в стихах для смс прикольные

Поздравим сегодня отважных людей,
Шахтеры, для вас прозвучит поздравленье,
Желаем здоровья и новых идей,
И сил исполинских, и много терпенья!

Пусть счастье попрет просто так, «на-гора!»
И пусть на вас деньги просыплются шквалом,
Пусть жизнь будет полной тепла и добра,
И радостей в ней пускай будет навалом!

***

Ко Дню Шахтера — поздравления!
Спокойных спусков, восхождений!
Тонны радостных событий,
Недр полезнейших открытий!

В службе ценной и в семье —
Повезет пускай везде!
Чтобы яркий праздник этот
Не закончился рассветом!

***

С Днем шахтера! Пусть ваша зарплата
Подрастает, как будто опара.
А душою итак вы богаты,
Уважают вас люди недаром.

Труд ваш ценен, действительно важен.
Вы стараетесь, трудитесь честно.
Пусть же быт у вас будет налажен.
Жизнь лучится всегда интересом!

день шахтера 2017 поздравления в стихах для смс прикольные

Ты каждый день спускаешься в забой,
Осваиваешь угольную залежь.
А я всё думаю, что там с тобой,
Волнуюсь за тебя, переживаю.

Твоя работа — самый тяжкий труд,
Буквально ты сворачиваешь горы.
Не забывай, что дома тебя ждут
И приходи скорее. С днем шахтера!

***

Смелым покоряется земля,
Ты шахтер, а значит, ты храбрец
Ты добытчик нефти и угля,
А по жизни просто молодец!

Мы желаем, чтоб везде, всегда,
Дома, под землей и на земле,
За тобою, так велит судьба,
Шла удача много-много лет!

***

В одной профессии прекрасной
Ненастоящих нет мужчин.
За труд нелегкий и опасный
Шахтеры, вас благодарим.

Здоровья, много сил, терпения,
Любви и радости в семье.
Всегда пусть будет настроение
Светлым даже в темноте!

день шахтера 2017 поздравления в стихах для смс прикольные

Видео: Youtube / Cfymrfrkfec

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Категории: Общество

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