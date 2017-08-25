День шахтера 2017: прикольные поздравления в стихах

В последние выходные лета в Росси отмечают День шахтера. В это году он выпал на 27 августа. Если ваши родные имеют отношение к этой профессии, то их можно поздравить коротким сообщением.

У профессии шахтера достаточно длинная история. Ведь человечество добывает руду очень долгое время. За это время от кирки специалисты перешли к современным аппаратам. Добытые материалы везут не на лошадиной тяге, а по мановению кнопки. Но профессия все равно остается опасной, так как происходящие ЧП на шахтах порой уносят жизни работяг.

История Дня шахтера в Росси началась в 1935 году. Тогда еще не было такого праздника. Просто в том году шахтер Стаханов перевыполнил норму добычи угля более чем в десять раз. О его трудовом подвиге говорила вся страна. Но только спустя десяток лет указом правительства был учрежден официальный праздник.

В некоторых городах в последнее воскресенье осени также отмечают День города, так как градообразующим предприятием является шахта.

Если кто-то из ваших родных занимается этим непростым делом, то поздравьте его с праздником. Если человек далеко, то можно отправить ему стихотворение в смс или через социальные сети.

ПРИКОЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ШАХТЕРА



Профессии вашей — поклон и почет.

С праздником, смелый, отважный шахтер!

Желаем удачи и верных друзей,

Веселых событий и солнечных дней.

Здоровья, терпения — целую глыбу,

Еще безопасности, где бы ты ни был.

Желаем любви, уважения, достатка

И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

***

Так сложна работа эта,

И опасна, тяжела,

Но нужны всем нам шахтеры!

И без вас уж никуда!

Пусть же будет безопасным

И доходным весь ваш труд!

Ну а дома пусть с любовью

Вас всегда родные ждут!

***

С днем шахтера Вас поздравляем

И желаем большого добра,

Чтобы в доме вашем светлом

Была всегда теплота.

Здоровья крепче гранита

И бодрости духа во всём.

Пусть разные трудности жизни

Шахтёрам будут ни по чём.

Тяжёлый труд пускай оценят,

И по заслугам наградят,

И в День Шахтера поздравляем,

Салюты в небо полетят!

Желаем много лет счастливых,

Здоровья и во всем побед,

Друзей надёжных и правдивых,

Не знать недугов, зла и бед!

***

Поздравить шахтера — дело святое.

О них скажем прямо: ребята — герои!

За труд этот важный и тяжелейший

Должны вам оклад положить богатейший.

Работу такую мы все почитаем,

А вас мы, шахтеры, за всё уважаем.

Возьмите с собою в забой вы удачу,

Она пусть поможет исполнить задачу:

Карьеру построить, расти с каждым днем,

Работать с азартом, а жить с огоньком.

Угля вам побольше и только подъём!

Поздравим сегодня отважных людей,

Шахтеры, для вас прозвучит поздравленье,

Желаем здоровья и новых идей,

И сил исполинских, и много терпенья!

Пусть счастье попрет просто так, «на-гора!»

И пусть на вас деньги просыплются шквалом,

Пусть жизнь будет полной тепла и добра,

И радостей в ней пускай будет навалом!

***

Ко Дню Шахтера — поздравления!

Спокойных спусков, восхождений!

Тонны радостных событий,

Недр полезнейших открытий!

В службе ценной и в семье —

Повезет пускай везде!

Чтобы яркий праздник этот

Не закончился рассветом!

***

С Днем шахтера! Пусть ваша зарплата

Подрастает, как будто опара.

А душою итак вы богаты,

Уважают вас люди недаром.

Труд ваш ценен, действительно важен.

Вы стараетесь, трудитесь честно.

Пусть же быт у вас будет налажен.

Жизнь лучится всегда интересом!

Ты каждый день спускаешься в забой,

Осваиваешь угольную залежь.

А я всё думаю, что там с тобой,

Волнуюсь за тебя, переживаю.

Твоя работа — самый тяжкий труд,

Буквально ты сворачиваешь горы.

Не забывай, что дома тебя ждут

И приходи скорее. С днем шахтера!

***

Смелым покоряется земля,

Ты шахтер, а значит, ты храбрец

Ты добытчик нефти и угля,

А по жизни просто молодец!

Мы желаем, чтоб везде, всегда,

Дома, под землей и на земле,

За тобою, так велит судьба,

Шла удача много-много лет!

***

В одной профессии прекрасной

Ненастоящих нет мужчин.

За труд нелегкий и опасный

Шахтеры, вас благодарим.

Здоровья, много сил, терпения,

Любви и радости в семье.

Всегда пусть будет настроение

Светлым даже в темноте!

Видео: Youtube / Cfymrfrkfec