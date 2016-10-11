День народного единства 2017: дата, история праздника, поздравления в стихах

В субботу, 4 ноября в России отпразднуют День народного единства. В этом году нас ждут длинные выходные, а это значит, что времени поздравить друг друга с праздником будет намного больше. В этом материале мы расскажем краткую историю дня народного единства и напишем несколько поздравлений.

В субботу, 4 ноября россияне отметят День народного единства. Впереди нас ждут длинные выходные, скрасить которые помогут небольшие поздравления в стихах.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Изначально планировалось, что праздник должен отсылать россиян к событиям 1612 года, когда бойцы народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским смогли освободить Москву от польских интервентов. Это был конец смутного времени. Тогда же начала царствовать династия Романовых. Так как же возникла памятная дата? Дело в том, что по григорианскому календарю взятие ополченцами Китай-города произошло 4 ноября (или 22 октября по юлианскому календарю).

Но, как правило, появление праздника в народе связывают с 20 веком. В эпоху СССР 7 ноября отмечалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Именно в этот день произошло свержение Временного правительства, а власть в свои руки взяли большевики. Стоит отметить, что праздник был настолько значимым, что детей, родившихся в начале месяца, записывали как родившихся 7 ноября.







Праздник 4 ноября появился в жизни россиян лишь в 2005 году. Теперь, в соответствии с федеральным законом, эта дата стала официальным выходным днем.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СТИХАХ

В этот исторический день очень важно поздравить близких. В этом вам помогут поздравления в стихах и прозе.

***

С Днем народного единства!

С датой светлой ноября!

Пусть же будет в вашей жизни

Место праздникам, друзья.

Поздравляем! Пусть же будет

Радость в мире и добро,

А в сердцах и душах ваших —

Ярко, солнечно и тепло!

Счастья вам и вашим семьям,

И здоровья, и удач.

Пусть в прекрасный день осенний

Добрые слова звучат!

***

День народного единства

Отмечает вся страна,

Всех сегодня поздравляем,

Жизни мирной навсегда.

Меньше туч на небе синем,

Меньше боли и невзгод,

Мы народ, мы все едины,

Пусть нам больше повезёт.







***

В огромной стране, что зовется Россией,

Смешалось немало народов, людей,

Но в том-то и есть ее мощь, ее сила,

Что важно единство желаний, идей!

Желаю быть всем чуть добрее, счастливей,

Других уважать и пытаться понять.

Помочь без причин, без корысти, мотива,

Поменьше на власть и начальство пенять.

Мы все сплочены, но понятно, что братство

В масштабах страны не семья, не родство.

Но коль досконально во всём разобраться,

Мы все — человеки — одно естество:

Мечтаем о будущем — мирном, достойном,

Достатке, безоблачном счастье детей.

И нам ни к чему передряги и войны —

Мы братья по духу всех вер и мастей.

***

В нашей стране народов много,

Мы все — один большой народ!

У нас у всех — одна дорога,

И к дружбе нас одна ведет!

Мы за одно, и мы едины,

Мы прославляем мир и лад,

Мы вместе, мы непобедимы,

И нет для нас пути назад!

***

С днем народного единства!

Пусть на матушке земле

Не творятся впредь бесчинства

И дружны лишь будут все!

Пусть не ссорятся народы

И не делят ничего!

Всем — добра, любви, свободы

И хорошего всего!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ПРОЗЕ

***

В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю и наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!







***

Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!

***

В этот значительный для всех день — День народного единства — как-то особенно ощущаешь единение с народом, наше единство духа и непобедимую силу. Хочется всем пожелать любви к своей родной стране, крепости самосознания, больше друзей всяких национальностей в разных уголках мира! А над головой пусть всегда будет спокойное небо, солнце ярко светит, в душе пусть пребудет отличное настроение. Со светлым праздником вас, друзья!



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Фото: открытые источники