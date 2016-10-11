День народного единства 2017: дата, история праздника, поздравления в стихах

В субботу, 4 ноября россияне отметят День народного единства. Впереди нас ждут длинные выходные, скрасить которые помогут небольшие поздравления в стихах.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Изначально планировалось, что праздник должен отсылать россиян к событиям 1612 года, когда бойцы народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским смогли освободить Москву от польских интервентов. Это был конец смутного времени. Тогда же начала царствовать династия Романовых. Так как же возникла памятная дата? Дело в том, что по григорианскому календарю взятие ополченцами Китай-города произошло 4 ноября (или 22 октября по юлианскому календарю).
Но, как правило, появление праздника в народе связывают с 20 веком. В эпоху СССР 7 ноября отмечалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Именно в этот день произошло свержение Временного правительства, а власть в свои руки взяли большевики. Стоит отметить, что праздник был настолько значимым, что детей, родившихся в начале месяца, записывали как родившихся 7 ноября.
Праздник 4 ноября появился в жизни россиян лишь в 2005 году. Теперь, в соответствии с федеральным законом, эта дата стала официальным выходным днем.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СТИХАХ
В этот исторический день очень важно поздравить близких. В этом вам помогут поздравления в стихах и прозе.
***
С Днем народного единства!
С датой светлой ноября!
Пусть же будет в вашей жизни
Место праздникам, друзья.
Поздравляем! Пусть же будет
Радость в мире и добро,
А в сердцах и душах ваших —
Ярко, солнечно и тепло!
Счастья вам и вашим семьям,
И здоровья, и удач.
Пусть в прекрасный день осенний
Добрые слова звучат!
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День народного единства
Отмечает вся страна,
Всех сегодня поздравляем,
Жизни мирной навсегда.
Меньше туч на небе синем,
Меньше боли и невзгод,
Мы народ, мы все едины,
Пусть нам больше повезёт.
***
В огромной стране, что зовется Россией,
Смешалось немало народов, людей,
Но в том-то и есть ее мощь, ее сила,
Что важно единство желаний, идей!
Желаю быть всем чуть добрее, счастливей,
Других уважать и пытаться понять.
Помочь без причин, без корысти, мотива,
Поменьше на власть и начальство пенять.
Мы все сплочены, но понятно, что братство
В масштабах страны не семья, не родство.
Но коль досконально во всём разобраться,
Мы все — человеки — одно естество:
Мечтаем о будущем — мирном, достойном,
Достатке, безоблачном счастье детей.
И нам ни к чему передряги и войны —
Мы братья по духу всех вер и мастей.
***
В нашей стране народов много,
Мы все — один большой народ!
У нас у всех — одна дорога,
И к дружбе нас одна ведет!
Мы за одно, и мы едины,
Мы прославляем мир и лад,
Мы вместе, мы непобедимы,
И нет для нас пути назад!
***
С днем народного единства!
Пусть на матушке земле
Не творятся впредь бесчинства
И дружны лишь будут все!
Пусть не ссорятся народы
И не делят ничего!
Всем — добра, любви, свободы
И хорошего всего!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ПРОЗЕ
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В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю и наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!
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Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!
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В этот значительный для всех день — День народного единства — как-то особенно ощущаешь единение с народом, наше единство духа и непобедимую силу. Хочется всем пожелать любви к своей родной стране, крепости самосознания, больше друзей всяких национальностей в разных уголках мира! А над головой пусть всегда будет спокойное небо, солнце ярко светит, в душе пусть пребудет отличное настроение. Со светлым праздником вас, друзья!
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