День налогового работника 2017: прикольные поздравления в стихах

21 ноября отмечается День налогового работника. Если ваши близкие работают в этой сфере. то не забудьте поздравить их короткими и прикольными стихами.

Как минимум раз в год все жители России вспоминают о налоговой службе. Когда в конце года приходит время платить налоги за недвижимость и другое. Но люди иногда забывают, что во второй половине ноября работники налоговых органов празднуют свой день. 21 ноября мастера расчетов немного расслабляются.

Профессиональный праздник у налоговых работников достаточно молодой. Его учредили указом президента в 2000 году. День праздника – 21 ноября – выбран не случайно. В 1991 году в этот день появилась самостоятельная Государственная налоговая служба.

Если у вас есть знакомые среди сотрудников этой службы, обязательно поздравьте их с праздником. Кто знает, может стихотворение смягчит их безжалостный механизм взымания налогов.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ НАЛОГОВОГО РАБОТНИКА В ПРИКОЛЬНЫХ СТИХАХ

Поздравляем очень дружно

Всю налоговую службу,

Желаем всюду успевать,

Конфликтов сложных избегать,

Быть на правильной дороге,

Вовремя собрать налоги,

Наполнять страны бюджет,

Ведь важнее дела нет,

В кошелек к вам чтоб пришли

Евро, доллары, рубли,

Чтоб стабильность и успех

Не иссяк у вас вовек!

***

Нелегка ваша работа:

Здесь — проверки, там — учеты.

Так позвольте пожелать:

В каждом деле счет свой знать!

Пусть работа в радость будет,

И нигде пусть не убудет.

Проверяйте, процветайте

И везде все успевайте!

***

Пусть у Вас тоже праздник случится

Очень нужен он занятым людям!

Здесь улыбки должны бы лучиться,

Друг для друга терпимей мы будем!

Разной ваша работа бывает

А порою не очень приятной

Ваше дело не все забывают...

Оно, в общем-то, всем и понятно...

Когда Родина строго нас спросит

... что б спокойно уснуть — заплатили?

Рады, что в декларацию вносим

Убедительно всё и без пыли...

Удержан правильно налог —

Бюджета крепкого залог!

Твой труд достоин и велик,

Ты молодец, налоговик!

Ты поздравления прими,

Попразднуй и передохни,

А мы желаем вам расцвета,

Побольше пользы для бюджета!

***

Я вас сегодня поздравляю,

А что еще здесь говорить?

Гляжу на вас и понимаю:

Налоги нужно заплатить!

***

К работе вашей нужной

Мы все неравнодушны.

Вам пожелаем дружно —

Все планы выполнять!

Налоги собирайте,

В бюджет их направляйте

И премии гигантские

За это получайте!

***

Поздравляем с праздником

Налоговых работников!

Желаем процветания,

Законопослушания!

Желаем, чтоб ваш труд

Вам радость приносил,

Достаток и довольствие,

Чтобы не в тягость был.

Пусть через ваши руки

Пополнится казна,

И пусть живет в избытке

Любимая страна!

Твоя задача — обложить,

Желательно налогом,

И все учесть и не забыть

По документам строгим.

Пускай ты кем-то не любим,

Но знаю — очень честен,

Любой налог — непобедим,

И ты, с налогом вместе.

***

В налоговой работа — это стресс,

Ведь важная стоит у вас задача!

Работникам в труде желаю интерес,

Чтобы всегда к вам шла удача!

***

Сегодня ты свой праздник отмечаешь,

В кругу коллег, знакомых и друзей,

Ты фонд страны стабильно пополняешь,

Не спишь ночами, думаешь о ней...

Гарант стабильности — ты честь неси достойно,

Петра творение — хвала тебе и честь.

Бюджет России может спать спокойно,

Пока у нас в стране такие люди есть!

***

Каждая монета —

В фонд страны бюджета.

Это все заслуга Ваша,

Налоговая служба наша.

И сегодня в ноябре

Шлем Вам теплый поздравок!

Жить в достатке и добре,

И не знать тревог!

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv