День налогового работника 2017: прикольные поздравления в стихах

Как минимум раз в год все жители России вспоминают о налоговой службе. Когда в конце года приходит время платить налоги за недвижимость и другое. Но люди иногда забывают, что во второй половине ноября работники налоговых органов празднуют свой день. 21 ноября мастера расчетов немного расслабляются.
Профессиональный праздник у налоговых работников достаточно молодой. Его учредили указом президента в 2000 году. День праздника – 21 ноября – выбран не случайно. В 1991 году в этот день появилась самостоятельная Государственная налоговая служба.
Если у вас есть знакомые среди сотрудников этой службы, обязательно поздравьте их с праздником. Кто знает, может стихотворение смягчит их безжалостный механизм взымания налогов.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ НАЛОГОВОГО РАБОТНИКА В ПРИКОЛЬНЫХ СТИХАХ
Поздравляем очень дружно
Всю налоговую службу,
Желаем всюду успевать,
Конфликтов сложных избегать,
Быть на правильной дороге,
Вовремя собрать налоги,
Наполнять страны бюджет,
Ведь важнее дела нет,
В кошелек к вам чтоб пришли
Евро, доллары, рубли,
Чтоб стабильность и успех
Не иссяк у вас вовек!
***
Нелегка ваша работа:
Здесь — проверки, там — учеты.
Так позвольте пожелать:
В каждом деле счет свой знать!
Пусть работа в радость будет,
И нигде пусть не убудет.
Проверяйте, процветайте
И везде все успевайте!
***
Пусть у Вас тоже праздник случится
Очень нужен он занятым людям!
Здесь улыбки должны бы лучиться,
Друг для друга терпимей мы будем!
Разной ваша работа бывает
А порою не очень приятной
Ваше дело не все забывают...
Оно, в общем-то, всем и понятно...
Когда Родина строго нас спросит
... что б спокойно уснуть — заплатили?
Рады, что в декларацию вносим
Убедительно всё и без пыли...
Удержан правильно налог —
Бюджета крепкого залог!
Твой труд достоин и велик,
Ты молодец, налоговик!
Ты поздравления прими,
Попразднуй и передохни,
А мы желаем вам расцвета,
Побольше пользы для бюджета!
***
Я вас сегодня поздравляю,
А что еще здесь говорить?
Гляжу на вас и понимаю:
Налоги нужно заплатить!
***
К работе вашей нужной
Мы все неравнодушны.
Вам пожелаем дружно —
Все планы выполнять!
Налоги собирайте,
В бюджет их направляйте
И премии гигантские
За это получайте!
***
Поздравляем с праздником
Налоговых работников!
Желаем процветания,
Законопослушания!
Желаем, чтоб ваш труд
Вам радость приносил,
Достаток и довольствие,
Чтобы не в тягость был.
Пусть через ваши руки
Пополнится казна,
И пусть живет в избытке
Любимая страна!
Твоя задача — обложить,
Желательно налогом,
И все учесть и не забыть
По документам строгим.
Пускай ты кем-то не любим,
Но знаю — очень честен,
Любой налог — непобедим,
И ты, с налогом вместе.
***
В налоговой работа — это стресс,
Ведь важная стоит у вас задача!
Работникам в труде желаю интерес,
Чтобы всегда к вам шла удача!
***
Сегодня ты свой праздник отмечаешь,
В кругу коллег, знакомых и друзей,
Ты фонд страны стабильно пополняешь,
Не спишь ночами, думаешь о ней...
Гарант стабильности — ты честь неси достойно,
Петра творение — хвала тебе и честь.
Бюджет России может спать спокойно,
Пока у нас в стране такие люди есть!
***
Каждая монета —
В фонд страны бюджета.
Это все заслуга Ваша,
Налоговая служба наша.
И сегодня в ноябре
Шлем Вам теплый поздравок!
Жить в достатке и добре,
И не знать тревог!
Фото: открытые источники
Видео: Piter.tv