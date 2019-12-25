Спектакли, концерты, кинопоказы: как отметить День матери в Петербурге

Piter.TV составил список мероприятий, посвященных дате и доступных для всех горожан.

День матери в России отмечают в последний день ноября, в этом году праздник пришелся на 30 число. Piter.TV составил список мероприятий в Петербурге, посвященных дате и доступных для всех горожан.

На базе ГБУК "Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского" по адресу: Невский проспект, 20, организуют выставку "Я помню руки матери моей…". Экспозиция будет доступна с 24 ноября по 1 декабря. А с 25 ноября по 5 декабря запланирована выставка "Пусть всегда будет мама" на набережной реки Фонтанки, 44.

В библиотеке на Троицкой площади Петроградской стороны с 24 по 30 ноября пройдет тематическая неделя "Подарок маме". В библиотеке "Старая Коломна" на проспекте Римского-Корсакова 26 ноября в 11:00 состоится детский мастер-класс "Открытка для мамы".

Кроме того, 27 ноября в 16:00 на Малой Конюшенной улице, 1-3В, проведут праздничный концерт творческих коллективов Дворца учащейся молодежи Петербурга, посвященный Дню матери. Его организовали для обучающихся профессиональных образовательных учреждений. В программе – номера, объединенные темой любви, заботы и семейного тепла. Зрителям напомнят о роли мамы и важности сохранения семейных традиций и уважения к старшим.

Фото: пресс-служба Дворца учащейся молодежи Петербурга

В Культурно-досуговом комплексе "Красносельский" на Петергофском шоссе, 3к2, 27 ноября в 16:00 покажут комедийную мелодраму режиссера Аллы Суриковой "Будьте моим мужем" из цикла "Кинолетопись истории и культуры". Показ картины проведут при участии киноконцерна "Мосфильм". Библиотека национальных культур на Гороховой улице в тот же день в 18:30-20:00 организует арт-занятие "Мифологический образ "Богиня-Мать", которое посвятят одной из ключевых мифологических универсалий – древнейшему архетипу. К образу Богини-Матери обращаются в поисках психологической опоры в современном мире. С помощью коллажной техники в формате мастерской гости исследуют, как сейчас представляется архетип, как визуально выражается и что привносит в жизнь. Записаться можно в комментариях под постом.

Фото: ВКонтакте / Библиотека национальных культур

Праздничную программу "Главное слово в нашей судьбе" представят в ГБУ СОН "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов" на улице Марата, 65/20, 28 ноября в 15:00. А 29 ноября в 15:00 покажут спектакль "Подарок для мамы" в библиотеке "Екатерингофская" на улице Циолковского. По сюжету театра "Тутти" в лесном царстве скоро состоится главный праздник – День леса. Маленькая Божья коровка стремится подарить лучший подарок любимой маме, но ветер уносит крошку далеко от дома. Несмотря на это, ей хочется порадовать маму. Приключение заканчивается благополучно. Бронирование места обязательно по телефону: 251-22-63.

Фото: пресс-служба библиотеки "Екатерингофская"

В торгово-развлекательном комплексе "Шкиперский Молл" 29 ноября в 16:00 планируется Семейный фестиваль ко Дню матери. Организует его администрация Василеостровского района. Тогда же жителей Кронштадта зовут на мастер-класс "Сердце в ладошке" в Библиотечно-культурном центре "Батискаф". Родители с детьми сделают под руководством библиотекаря традиционную открытку с сердцем. Помимо этого, участники познакомятся с тематической книжной выставкой. Необходима предварительная запись по телефону: (812) 311-24-33.

Фото: пресс-служба Библиотечно-культурного центра "Батискаф"

Театрализованное представление "Созвездие маминой любви" пройдет 30 ноября в 15:00 в Доме культуры "Суздальский". Вход свободный, сообщают организаторы.

Фото: пресс-служба ДК "Суздальский"

Завершает нашу подборку праздничное мероприятие в Петербургском государственном театре музыкальной комедии. Оно состоится 30 ноября в 14:00 на Итальянской улице.

Главное фото: pxhere