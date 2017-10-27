День автомобилиста: прикольные поздравления в стихах для водителей

В воскресенье, 27 октября, свой профессиональный праздник отмечают работники автомобильного транспорта. День автомобилиста традиционно отмечают в последнее воскресенье октября. Праздник в России появился 15 января 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.
в этот день нужно поздравлять всех тех, кто работает за рулем: дальнобойщики, водителя общественного транспорта, таксисты и другие. Водители часто помогают людям: доставляя их в нужные места, привозя им грузы.
Если кто-то из ваших родных связал свою жизнь с этой сферой, то не забудьте поздравить их в воскресенье. Например, им можно отправить небольшое стихотворение в смс или через социальные сети.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА В СТИХАХ
Желаю тебе лишь зеленого света,
Отличной дороги зимою и летом,
Поломок не ведать, аварий не знать,
ГАИ на маршруте вовек не встречать,
Попутного ветра, комфорта в пути.
Всегда с настроеньем баранку крути!
***
Сегодня поздравляем
Всех тех, кто за рулем.
Пусть будет на дорогах
И в жизни всё путем.
Желаем трассы ровной,
Обочин суперчистых
И умных пешеходов.
С Днем автомобилиста!
***
С Днем автомобилиста
Тебя поздравлю я!
Желаю ездить быстро,
Без жезла и гвоздя!
Поменьше тебе пробок,
Всегда зеленый свет,
Удачи на дорогах,
И в жизни, и в судьбе!
***
В праздник автомобилиста
Пусть дорога будет чистой,
Без бугров, без ям и кочек,
Ровная и днем и ночью.
Пусть машина не чихает,
Пусть олень не пробегает,
Ни ГАИ не ждет, ни пробка,
И не соблазняет стопка!
Сегодня всех кто за рулём,
Спешу поздравить с праздным днем!
Поздравляю всех водителей,
Профессионалов и любителей,
Дальнобойщиков и таксистов —
С днем автомобилиста!
Пусть дороги будут ровными.
А ГАИшники только добрыми!
***
Шум колес и рев мотора —
Это так тебе знакомо!
Столько лет ты за рулем,
И за это мы все пьем!
Пожелаем от души
Мы мотора не глушить!
И дороги только гладкой,
И погоды без осадков,
И на всю по жизни гнать,
Никогда не отставать!
***
Водителей всех я сейчас поздравляю
По жизни зеленого цвета желаю,
Успехов, удачи и ровной дороги,
Носили чтоб вас колеса — не ноги.
Ну, а еще пожелаю, конечно,
Не встретить в пути ни гвоздя и ни жезла.
***
Всех любителей авто
Поздравляю с праздником!
Не забудьте взять с собой
Радость и запаску.
Чтоб без пробок был поток,
Небо было чисто —
Всех любителей авто
С Днем автомобилиста!
Пускай твой верный конь железный
Тебя по жизни резво мчит.
Друг, Ни гвоздя тебе не жезла,
Пусть путь всегда твой будет чист!
Чтоб горизонты все открыты,
Навстречу — теплый ветерок,
Желаем радостных событий
И безупречнейших дорог!
В пути — компании хорошей,
Чтоб не пришлось скучать дорогой,
И светит ярко пусть всегда —
Твоя счастливая звезда!
***
Всех — с днем автомобилиста!
Дорог желаю ровных, чистых.
Пусть конь железный не подводит,
В пути не глохнет, быстро возит.
Желаю штрафов избегать
И ПДД все исполнять.
***
С Днём любителей авто!
Пусть судьба одарит,
Чтоб не ждал в кустах никто
С пакостным радаром!
Свет зелёный по пути
Будет повсеместно,
Чтобы радость обрести
И рулить без стресса!
***
За руль привычно ты садишься:
Сцепленье, газ, поет мотор,
И, обгоняя ветер, мчишься,
Вперед свой устремляя взор!
И в праздник автомобилиста,
Мой поздравок, скорей лети!
Пускай дорога будет чистой,
Счастливого тебе пути!
Фото: открытые источники
Видео: Piter.tv