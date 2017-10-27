День автомобилиста: прикольные поздравления в стихах для водителей

В последнее воскресенье октября ежегодно празднуют День автомобилиста. В 2017 году этот праздник выпал на 29 октября. Поздравить знакомых любителей и профессионалов можно короткими стихами.

В воскресенье, 27 октября, свой профессиональный праздник отмечают работники автомобильного транспорта. День автомобилиста традиционно отмечают в последнее воскресенье октября. Праздник в России появился 15 января 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.

в этот день нужно поздравлять всех тех, кто работает за рулем: дальнобойщики, водителя общественного транспорта, таксисты и другие. Водители часто помогают людям: доставляя их в нужные места, привозя им грузы.

Если кто-то из ваших родных связал свою жизнь с этой сферой, то не забудьте поздравить их в воскресенье. Например, им можно отправить небольшое стихотворение в смс или через социальные сети.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА В СТИХАХ

Желаю тебе лишь зеленого света,

Отличной дороги зимою и летом,

Поломок не ведать, аварий не знать,

ГАИ на маршруте вовек не встречать,

Попутного ветра, комфорта в пути.

Всегда с настроеньем баранку крути!

***

Сегодня поздравляем

Всех тех, кто за рулем.

Пусть будет на дорогах

И в жизни всё путем.

Желаем трассы ровной,

Обочин суперчистых

И умных пешеходов.

С Днем автомобилиста!

***

С Днем автомобилиста

Тебя поздравлю я!

Желаю ездить быстро,

Без жезла и гвоздя!

Поменьше тебе пробок,

Всегда зеленый свет,

Удачи на дорогах,

И в жизни, и в судьбе!

***

В праздник автомобилиста

Пусть дорога будет чистой,

Без бугров, без ям и кочек,

Ровная и днем и ночью.

Пусть машина не чихает,

Пусть олень не пробегает,

Ни ГАИ не ждет, ни пробка,

И не соблазняет стопка!

Сегодня всех кто за рулём,

Спешу поздравить с праздным днем!

Поздравляю всех водителей,

Профессионалов и любителей,

Дальнобойщиков и таксистов —

С днем автомобилиста!

Пусть дороги будут ровными.

А ГАИшники только добрыми!

***

Шум колес и рев мотора —

Это так тебе знакомо!

Столько лет ты за рулем,

И за это мы все пьем!

Пожелаем от души

Мы мотора не глушить!

И дороги только гладкой,

И погоды без осадков,

И на всю по жизни гнать,

Никогда не отставать!

***

Водителей всех я сейчас поздравляю

По жизни зеленого цвета желаю,

Успехов, удачи и ровной дороги,

Носили чтоб вас колеса — не ноги.

Ну, а еще пожелаю, конечно,

Не встретить в пути ни гвоздя и ни жезла.

***

Всех любителей авто

Поздравляю с праздником!

Не забудьте взять с собой

Радость и запаску.

Чтоб без пробок был поток,

Небо было чисто —

Всех любителей авто

С Днем автомобилиста!

Пускай твой верный конь железный

Тебя по жизни резво мчит.

Друг, Ни гвоздя тебе не жезла,

Пусть путь всегда твой будет чист!

Чтоб горизонты все открыты,

Навстречу — теплый ветерок,

Желаем радостных событий

И безупречнейших дорог!

В пути — компании хорошей,

Чтоб не пришлось скучать дорогой,

И светит ярко пусть всегда —

Твоя счастливая звезда!

***

Всех — с днем автомобилиста!

Дорог желаю ровных, чистых.

Пусть конь железный не подводит,

В пути не глохнет, быстро возит.

Желаю штрафов избегать

И ПДД все исполнять.

***

С Днём любителей авто!

Пусть судьба одарит,

Чтоб не ждал в кустах никто

С пакостным радаром!

Свет зелёный по пути

Будет повсеместно,

Чтобы радость обрести

И рулить без стресса!



***

За руль привычно ты садишься:

Сцепленье, газ, поет мотор,

И, обгоняя ветер, мчишься,

Вперед свой устремляя взор!

И в праздник автомобилиста,

Мой поздравок, скорей лети!

Пускай дорога будет чистой,

Счастливого тебе пути!

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv