Демонтажные работы на теплосети завершены на проспекте Большевиков

Специалистами АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершены работы по разборке старого участка магистрали "Пороховская", расположенной по адресу: проспект Большевиков, д. 24/1.

Согласно сообщению компании, демонтажные работы на магистрали завершены утром 27 ноября к 7:00. Специалисты разобрали старый участок теплотрассы диаметром 1200 мм, удалив около 8,6 метров труб, компенсатор теплового расширения и фиксирующую опорную конструкцию.

На сегодняшний день на объекте продолжаются работы силами двух бригад отдела ремонтов с использованием трех единиц специализированной техники. Ведётся подготовка к установке нового сегмента трубопровода, замене компенсатора и восстановлению неподвижной опоры. Планируется начать сварочные работы, завершение которых должно произойти к 15 часам, а полный цикл работ по установленным нормам завершится к 19 часам 5 минутам.

После окончания монтажных и сварочных процедур специалистами будут проведены обязательные проверки и диагностика системы. Затем начнётся восстановление полноценной подачи горячей воды и отопления.

Информационные уведомления будут разосланы управляющим компаниям жилья, которым потребуется произвести подключение зданий. Если ваш дом испытывает перебои с подачей отопления или горячей воды, вам следует связаться с организацией, управляющей источником энергии вашего дома.

Появление дефекта на магистрали подтвердила обеспокоенность специалистов "Теплосети" состоянием сети, эксплуатируемой с 1980 года. Значительный износ сделало этот сегмент уязвимым для повреждений.

Уже в первой половине 2026 года начнется реконструкция всей инфраструктуры протяженностью пять километров, включая участок с повреждениями. Для реализации плана выделено 6,3 миллиарда рублей из городского бюджета.

Также до наступления будущего отопительного сезона на рассматриваемом участке будет установлена временная система снабжения теплом, которая обеспечит устойчивое функционирование системы отопления до момента полной реконструкции в 2027 году.

Эти шаги необходимы для защиты жильцов Невского района от повторных поломок и позволяют качественно устранить проблему в оптимальных условиях.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"