Петь, бежать, удивлять: Дарья Блохина между стратегией и импровизацией

Дарья, вы приняли участие в шоу "Большой хит". Были ли песни, которые вы знали наизусть — но не узнали? Это обидно или просто смешно?
Песни, которые знаю наизусть, узнаю с первой ноты. Я же псих — выросла на андерграунде.
Кто из участников вас по-настоящему удивил музыкальной интуицией?
Рома Каграманов — лучший! Настоящий метеор в угадывании.
Вы человек с отличным слухом — но было ли ощущение, что шоу проверяет совсем другие навыки?
Скорее, там важны логика, абстрактное мышление и быстрая реакция. А я после ковида немного торможу.
Зрители вас ещё заметили и в экшн-шоу "Погоня". Как вы решились на участие в проекте, где нужно не говорить, а убегать?
Обожаю квесты, особенно хорроры. Раньше часто ходила — искала адреналин. Потом перестала пугаться, и интерес ушёл. А шоу вернуло это ощущение настоящего вовлечения.
"Погоня" — это больше про физическую выносливость или про холодную голову? Что помогло вам дольше продержаться?
Это скорее про холодную голову и стратегическое мышление. Если бы я чуть лучше разобралась в правилах, возможно, продержалась бы дольше.
У вас был план или всё по ситуации? Вы продумывали маршрут заранее или действовали импульсивно?
Мы с напарницей выбрали тактику симбиоза — помогали друг другу, и это работало. Но, пожалуй, можно было быть ещё более включёнными в процесс.
Проект заставил вас иначе ориентироваться в городе? Появилось ощущение, что теперь вы быстрее оцениваете маршрут?
Проект заставил меня желать больше адреналина. Мотоцикл что ли купить?..
Что даёт участие в таких проектах — новый опыт, вызов себе, возможность показать другую сторону? Что оказалось самым ценным для вас лично?
Незабываемо прожитый день! Когда опыт совсем не похож на повседневность — это круто. И здорово ощущать, что ты часть этого.
После двух таких разных форматов — музыкального и экшн — хочется ли ещё где-то принятьу участие? Или пока достаточно адреналина?
Всегда хочется!
Есть ли такой персонаж, которого вы мечтаете озвучить, но пока не случилось?
Хочу озвучивать игры всем сердцем!
Ваш голос — инструмент. А как вы его "настраиваете" перед публичными выступлениями или съёмками?
Он скорее не инструмент, а женщина. Сегодня он в хорошем настроении, а завтра — в плохом. Ему нужно дать воды, погладить тёплым воздухом и оставить в покое.
А что сейчас приносит вам настоящее удовольствие — вне проектов, съёмок и публичности?
Мои друзья и простое человеческое общение
Смотрите новое шоу "Погоня" по воскресеньям в 21:00 на ТНТ.
Фото: ТНТ
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