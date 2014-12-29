Петь, бежать, удивлять: Дарья Блохина между стратегией и импровизацией

Дарья Блохина — человек яркой энергии, узнаваемого голоса и нестандартных решений. В этом году зрители увидели её сразу в двух неожиданных амплуа: в музыкальной игре "Большой хит" на ТНТ, где важны интуиция и слух, и в экшн-шоу "Погоня", где решают стратегия и скорость. Каково это — угадывать песни с первой ноты, убегать по улицам мегаполиса и не терять самоиронию? О впечатлениях, голосе как живом существе и вкусе к адреналину — в этом разговоре.

Дарья, вы приняли участие в шоу "Большой хит". Были ли песни, которые вы знали наизусть — но не узнали? Это обидно или просто смешно?

Песни, которые знаю наизусть, узнаю с первой ноты. Я же псих — выросла на андерграунде.

Кто из участников вас по-настоящему удивил музыкальной интуицией?

Рома Каграманов — лучший! Настоящий метеор в угадывании.

Вы человек с отличным слухом — но было ли ощущение, что шоу проверяет совсем другие навыки?

Скорее, там важны логика, абстрактное мышление и быстрая реакция. А я после ковида немного торможу.

Зрители вас ещё заметили и в экшн-шоу "Погоня". Как вы решились на участие в проекте, где нужно не говорить, а убегать?

Обожаю квесты, особенно хорроры. Раньше часто ходила — искала адреналин. Потом перестала пугаться, и интерес ушёл. А шоу вернуло это ощущение настоящего вовлечения.

"Погоня" — это больше про физическую выносливость или про холодную голову? Что помогло вам дольше продержаться?

Это скорее про холодную голову и стратегическое мышление. Если бы я чуть лучше разобралась в правилах, возможно, продержалась бы дольше.

У вас был план или всё по ситуации? Вы продумывали маршрут заранее или действовали импульсивно?

Мы с напарницей выбрали тактику симбиоза — помогали друг другу, и это работало. Но, пожалуй, можно было быть ещё более включёнными в процесс.

Проект заставил вас иначе ориентироваться в городе? Появилось ощущение, что теперь вы быстрее оцениваете маршрут?

Проект заставил меня желать больше адреналина. Мотоцикл что ли купить?..

Что даёт участие в таких проектах — новый опыт, вызов себе, возможность показать другую сторону? Что оказалось самым ценным для вас лично?

Незабываемо прожитый день! Когда опыт совсем не похож на повседневность — это круто. И здорово ощущать, что ты часть этого.

После двух таких разных форматов — музыкального и экшн — хочется ли ещё где-то принятьу участие? Или пока достаточно адреналина?

Всегда хочется!

Есть ли такой персонаж, которого вы мечтаете озвучить, но пока не случилось?

Хочу озвучивать игры всем сердцем!

Ваш голос — инструмент. А как вы его "настраиваете" перед публичными выступлениями или съёмками?

Он скорее не инструмент, а женщина. Сегодня он в хорошем настроении, а завтра — в плохом. Ему нужно дать воды, погладить тёплым воздухом и оставить в покое.

А что сейчас приносит вам настоящее удовольствие — вне проектов, съёмок и публичности?

Мои друзья и простое человеческое общение

Смотрите новое шоу "Погоня" по воскресеньям в 21:00 на ТНТ.

Фото: ТНТ