Более 89 тыс. летников высадят в Московском районе Петербурга в 2026 году

Жители Петербурга смогли ознакомиться с планами по развитию цветочного оформления Московского района на предстоящий весенний сезон 2026 года. Информация поступила от пресс-службы вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина.

Традиционные элементы останутся неизменными, однако планируется внедрение новых решений и приемов ландшафтного искусства. Традиционно сезон начинается с высадки виолы к празднованию Дня Победы. Количество цветов, предназначенных для вертикального озеленения и клумб, впечатляет: порядка 30 тысяч цветков предназначено для вазонов, а около 25 тысяч сортов виолы разместят непосредственно в земле.

Кроме того, сквер имени Раисы Штрейс претерпит изменения: часть зеленой зоны превратится в живописную композицию, включающую сочетание хост, лилейников и декоративных кустарников вроде ив и рододендронов. На улице Бассейной появится особый тематический цветник, состоящий из можжевельника, синеголовника, очитка, гейхеры, бухарника и экзотической травы хаконехлоа. Украшение партерной зоны рядом с Московскими Триумфальными воротами доверяют изящным боскетам из японских видов спиреи и декоративным сортам роз.

Общее число запланированных посадок составит более 89 тысяч летников, около 20 тысяч подвесных растений, чуть более 25 тысяч луковичных тюльпанов, 10 тысяч многолетников и примерно 1,3 тысячи хризантем. Таким образом, власти обещают порадовать горожан яркими красками, создавая уют и эстетическое удовольствие.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург