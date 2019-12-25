Анна Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации

Для начала нужна консультация лечащего врача, отметила глава Роспотребнадзора.

При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 нужна консультация врача, специальные схемы иммунизации могут помочь в этой ситуации. Об этом телеканалу "Россия 24" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации. Анна Попова

Эксперты считают, что у половины жителей Петербурга есть антитела к коронавирусу. Как уточнил специалист института Дмитрий Лиознов, в статистике рассматриваются не только случаи заражения, но и число вакцинированных от COVID-19 пациентов.

Фото: Piter.tv