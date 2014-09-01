Эксперты считают, что у половины жителей Петербурга есть антитела к коронавирусу

Чтобы сформировался коллективный иммунитет, антитела должны быть у 70% горожан.

В НИИ гриппа сообщили, что у 50% жителей Северной столицы есть иммунитет к коронавирусу. Как уточняет специалист института Дмитрий Лиознов, в статистике рассматриваются не только случаи заражения, но и число вакцинированных от COVID-19 пациентов. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Как считает специалист, коллективный иммунитет к инфекции сформируется, если минимум 70% жителей будут иметь антитела. Идеальной будет ситуация, когда "переболеет" 80-95% населения города.

Фото: Piter.tv