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Эксперты считают, что у половины жителей Петербурга есть антитела к коронавирусу
Сегодня, 21:25
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kraratau27

Эксперты считают, что у половины жителей Петербурга есть антитела к коронавирусу

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Чтобы сформировался коллективный иммунитет, антитела должны быть у 70% горожан.

В НИИ гриппа сообщили, что у 50% жителей Северной столицы есть иммунитет к коронавирусу. Как уточняет специалист института Дмитрий Лиознов, в статистике рассматриваются не только случаи заражения, но и число вакцинированных от COVID-19 пациентов. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург". 

Как считает специалист, коллективный иммунитет к инфекции сформируется, если минимум 70% жителей будут иметь антитела. Идеальной будет ситуация, когда "переболеет" 80-95% населения города.

Фото: Piter.tv

Теги: антитела, коронавирус, петербург, третья волна
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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