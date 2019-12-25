По "Пушкинской карте" в России с начала года приобрели 14 млн билетов.

С начала 2026 года по программе "Пушкинская карта" было приобретено 14 млн билетов. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на координационном совете по культуре в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

В 2026 году программа отмечает 5-летний юбилей. За все время ее реализации молодые люди приобрели более 115 млн билетов на сумму свыше 58 млрд руб.

Всего за период действия "Пушкинской карты" было организовано более 1 млн культурных мероприятий. Почти 155 тыс. из них провели в 2026 году.

По словам Любимовой, с начала текущего года держателями "Пушкинских карт" стали более 7 млн молодых людей.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября. Его главная тема в этом году - "Объединенные культуры - общие ценности". В рамках мероприятия работают 10 тематических секций.

Фото: ВКонтакте / Пушкинская карта