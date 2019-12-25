Чемпионат и первенство РФ по синхронному катанию на коньках прошли в СК "Юбилейный"

В соревнованиях среди мастеров спорта победила команда "Парадиз", набравшая 237,41 балл за выполнение двух программ.

Спорткомплекс "Юбилейный" принял чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках, на котором команды Академии фигурного катания завоевали золотые награды. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В соревнованиях среди мастеров спорта победила команда "Парадиз", набравшая 237,41 балл за выполнение двух программ. Для коллектива эта победа стала двадцать шестой на чемпионатах России.

Первенство среди кандидатов в мастера спорта выиграла команда "Санрайз-1", получившая 210,34 балла.

Ранее мы сообщили о том, что чемпионат РФ по регби на колясках начался в Петербурге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online