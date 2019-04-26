В "Час Земли" в Петербурге отключат подсветку более 40 исторических объектов

Какие городские объекты отключат подсветку, рассказала пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

В субботу, 27 марта, Петербург в 12-й раз присоединится к международной экологической акции "Час Земли", которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Какие городские объекты отключат подсветку, рассказала пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

С 20:30 до 21:30 во тьме будут пребывать Дворцовый, Благовещенский, Биржевой и Троицкий мосты. Частично световое оформление отключат на Петропавловской крепости, Адмиралтействе, на стрелке Васильевского острова. Подсветка погаснет на зданиях Академии художеств, Эрмитажа, Троицкого собора и т.д.

Всего в Петербурге отключат подсветку более 40 знаковых сооружений. Цель этой акции заключается не столько в экономии электроэнергии, сколько в привлечении внимания к вопросам необходимости ответственного подхода к ресурсам нашей планеты и к природе.

Фото: Piter.tv