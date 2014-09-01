Эксперты обратили внимание на особенности формирования бюджета РФ после выборов

Заниматься разработкой бюджета придется депутатам разных созывов.

Правительство РФ внесло сегодня в Государственную Думу проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в этом году процесс будет представлять особый интерес.

Напомним, что в сентябре прошли выборы в Госдуму. Согласно Конституции, новые депутаты могут собраться на первое заседание только на 30-й день после избрания. При этом проект бюджета должен быть внесен в Думу не позднее 1-го октября, а палата должна рассмотреть его в течение 60 дней. Таким образом, один состав депутатов начнет разрабатывать и принимать бюджет, а принимать поправки и сам проект будет уже другой созыв.

Эксперты отметили, что для депутатов главным в процессе является второе чтение, в котором рассматриваются бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям. По их словам, это как раз то, ради чего большинство депутатов идут в парламент.

Фото: сайт Госдумы РФ