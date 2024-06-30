В Буграх 37-летнего мужчину заподозрили в убийстве местного жителя

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Во Всеволожском районе мужчина подозревается в убийстве местного жителя. Следственным отделом по Мурино возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 9 июня 2025 года у дома № 4 по Английской улице в Буграх было обнаружено тело 31-летнего мужчины с телесным повреждением в виде колото-резаного ранения грудной клетки.

Подозреваемым оказался 37-летний мужчина, который, находясь по вышеуказанному адресу, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений, нанес местному жителю повреждения.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием возбуждено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также задержан иностранец, ударивший ножом беременную сожительницу на Псковской улице в Петербурге.

Фото: Piter.tv