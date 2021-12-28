Независимый аналитик Алексей Куприянов дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19 в 2022 году

Ученый считает, что обществу нужно быть готовым к подъему заболеваемости из-за штамма "омикрон".

Кандидат биологических наук Алексей Куприянов дал прогноз по поводу санитарно-эпидемиологической ситуации с COVID-19 в 2022 году.

По мнению аналитика, в первой декаде ситуация будет благоприятной благодаря новогодним праздникам и мощному разрыву в коммуникациях.

Тусовки — это не те коммуникации, что по работе. Главное, что у нас уходят на каникулы школы и вузы. Алексей Куприянов.

Ученый отметил, что его беспокоит фильтрация штамма "омикрон". Из-за него ситуация в первую половину года может быть тяжелой. Куприянов убежден, что нужно предполагать худший сценарий, чтобы быть готовым его встретить.

Будет хорошо, если волна "омикрона" не поднимется. Но я бы на это не надеялся. Я бы не строил свою стратегию из того, что ее не будет.

Напомним, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 эксперты обнаружили на юге Африки в конце ноября 2021 года. Штамм уже начал распространяться по России.

Алексей Куприянов регулярно собирает и анализирует всю информацию по COVID-19, в частности, в Петербурге. Ее можно найти на портале COVID-19.SPb.monitoring.

Видео: Piter.TV