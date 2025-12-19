Более двух тысяч незаконных объектов ликвидировали в Петербурге за 2025 год

В ходе рейдов изъяли 13 тонн незаконной продукции.

В 2025 году городские власти пресекли незаконную деятельность на 2133 объектах. Об этом на итоговой коллегии комитета по контролю за имуществом (ККИ) сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Основной объём работы пришёлся на борьбу с незаконной торговлей. В течение года было организовано 377 рейдов, в ходе которых специалисты изъяли более 13 тонн нелегальной продукции.

Значительные результаты достигнуты и в сфере контроля за земельными участками.

Совместно с УФНС по СПб проведены контрольные мероприятия в отношении 4 тыс. земельных участков с признаками занижения налоговых ставок, включая земли сельскохозяйственного назначения и участки под строительство жилья. Алексей Корабельников, вице-губернатор Санкт-Петербурга

По итогам этих проверок были произведены доначисления земельного налога, что обеспечило дополнительные поступления в городской бюджет на сумму 300 миллионов рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что продавцы Апраксина двора потеряли продукцию на 1 млн рублей после рейда.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга