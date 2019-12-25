В ноябре комплексы фотовидеофиксации насчитали свыше 150 тысяч нарушений ПДД

Чаще всего они касались превышения скорости.

Более 150 тысяч нарушений правил дорожного движения зафиксировано в Петербурге за ноябрь. Анализ данных комплексов фотовидеофиксации показал, что 93% от всех нарушений составили нарушения скоростного режима, а тройку антилидеров замкнули нарушения требований стоянки или остановки и проезд на красный сигнал светофора. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Автоматизированная система фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты штрафов работает в Петербурге уже десять лет., информация о нарушителях передается в Центр автоматизированной фиксации АП в городском УГИБДД. Отмечается, что с начала года благодаря этой системе вынесено свыше 3,4 млн постановлений по делам о дорожных нарушениях, что на 20% больше результатов 2019 года.

На данный момент в городе работают порядка 270 стационарных, мобильных и передвижных комплексов, фиксирующих неправильные проезд, парковку, превышенную скорость и так далее. Комплексы устанавливают в особо загруженных машинами местах, в следующем году количество камер будут увеличивать.

Ранее мы писали, что петербургский перевозчик возместил сбитым пешеходам моральный вред.

Фото: Городской мониторинговый центр / "ВКонтакте"