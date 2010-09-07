В Петербурге разрабатывают проект реконструкции и благоустройства набережной Черной речки

Данная инициатива осуществляется по распоряжению главы города Александра Беглова и ставит перед собой цель преобразить общественное пространство.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин сообщил о готовящемся крупном проекте комплексного благоустройства Приморского района, предполагающем полную реконструкцию набережной Черной речки, простирающейся от Богатырского проспекта до Сабировской улицы.

Данная инициатива осуществляется по распоряжению главы города Александра Беглова и ставит перед собой цель преобразить общественное пространство. Основные направления проектируемых изменений включают: облагораживание склонов берега с устройством удобных спусков к воде, установку современного освещения, прокладку велосипедных и пеших дорожек, создание зон отдыха с лавочками, организация мест для пикников, размещение спортивных снарядов и детских игровых комплексов.

Сейчас реализован подготовительный этап, связанный с разработкой детальной проектной документации для начальной части набережной. Следующий шаг — непосредственный запуск строительных работ после утверждения дизайн-проекта.

Предполагаемый временной интервал осуществления проекта охватывает 2026–2027 годы.

