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Видео: работы по благоустройству в центре Выборга

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Канал Piter.TV продолжает следить за тем, как подрядчики трудятся в парке Ленина.

В Выборгском районе кипит работа по подготовке к летнему сезону. Каждый день наш канал публикует новые мини-репортажи с ремонтных, реставрационных и садовых работ. Сегодня, 18 мая, нашей бригаде удалось снять земельные работы в парке Ленина. Рабочие оформляли дорожки зеленой зоны и обновляли инфраструктуру, спрятанную под землей. После этого разрытые участки снова закапывали и разравнивали, на дорожки подсыпали новый песок.

Предлагаем вашему вниманию видео в жанре "Без комментариев". Жители и гости Выборгского района смогут оценить ход работ в центре древнего города по уникальным кадрам, снятым нашим каналом.

Ранее мы писали, что сломанные столбики на Рыночной площади Выборга заменят на новые. А до этого подрядчики отчитались о ходе капремонта исторических домов в Выборге.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг , новости выборгского района , парк ленина выборг
Категории: Лента новостей Выборг

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