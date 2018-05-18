Видео: работы по благоустройству в центре Выборга

Канал Piter.TV продолжает следить за тем, как подрядчики трудятся в парке Ленина.

В Выборгском районе кипит работа по подготовке к летнему сезону. Каждый день наш канал публикует новые мини-репортажи с ремонтных, реставрационных и садовых работ. Сегодня, 18 мая, нашей бригаде удалось снять земельные работы в парке Ленина. Рабочие оформляли дорожки зеленой зоны и обновляли инфраструктуру, спрятанную под землей. После этого разрытые участки снова закапывали и разравнивали, на дорожки подсыпали новый песок.

Предлагаем вашему вниманию видео в жанре "Без комментариев". Жители и гости Выборгского района смогут оценить ход работ в центре древнего города по уникальным кадрам, снятым нашим каналом.

Ранее мы писали, что сломанные столбики на Рыночной площади Выборга заменят на новые. А до этого подрядчики отчитались о ходе капремонта исторических домов в Выборге.

Видео: Piter.TV