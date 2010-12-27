Сломанные столбики на Рыночной площади Выборга заменят на новые

Появились подробности работ по благоустройству, которые проводятся в центре Выборга.

В центре Выборга продолжаются работы по облагораживанию гранитных декоративных конструкций. Напомним, недавно ПитерТВ писал, что в парке Ленина каменные столбы очищают при помощи песка. В пресс-центре Администрации Выборгского района нашим журналистам пояснили, что речь идет не о разовой акции. В эти дни в исторической части Выборга проходит кампания по благоустройству общественных пространств. В частности, параллельно с парком Ленина похожие работы ведутся на Рыночной площади.

Здесь в центре внимания экспертов оказались светлые гранитные столбы, расположенные по периметру площади. Во-первых, уже сейчас десятки столбиков очищают при помощи пескоструйной техники. Поданный под высоким напором кварцевый песок очищает и шлифует поверхность декоративных конструкций. Кроме того, в планах у подрядчика - замена поврежденных от времени столбов.

Для справки: Еще в прошлом году главой администрации МО "Выборгский район" Геннадием Орловым, в ходе рабочего объезда города, с целью контроля за соблюдением правил благоустройства, были намечены места, требующие приведения в порядок. Комитету по городскому хозяйству были поставлены задачи по включению данных участков в план по благоустройству.

Фото: сайт Администрации Выборгского района