Выборг: в парке Ленина каменные столбы очищают при помощи песка

Канал Piter.TV снял на видео работы по благоустройству центрального района города Выборга.

Выборгский район готовится к лету и началу туристического сезона. В центральном районе города Выборга продолжается масштабная кампания по благоустройству. Как сообщили в пресс-центре Администрации Выборгского района, в эти дни в городе идут работы по дорожному ремонту, асфальтированию, озеленению, уборке мусора, мощение плиткой. Кроме того, власть следит за демонтажом непрезентабельных торговых палаток и ларьков.

Журналиты канала Piter.TV заметили в центре города еще одно направление работ по благоустройству. Мы познакомились с рабочими, которые очищали каменные колонны-столбы на входе в парк Ленина. Они использовали для этого пескоструйную машину. Поток кварцевого песка под напором превращал потемневший гранит в светлый, помолодевший камень. Здесь же в ближайшее время отремонтируют декоративные вазы, восстановят утраченные чугунные шары.

Представители подрядчика пояснили Piter.TV, что перед ними стоит задача по очистки 64 каменных столбов. На видео можно заметить, что рабочие трудились в специальных закрытых костюмах. После процедуры очистки песком колонны, действительно, выглядели намного лучше.

Видео: Piter.TV