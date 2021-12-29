Бывшая участница шоу "Пацанки" подозревается в нападении на мать в Гатчине

Женщину ударили ножом в спину.

Бывшая участника шоу "Пацанки" подозревается в том, что ударила свою мать ножом. 26-летнюю Регину доставили в отделение полиции 2 января, узнал Piter.TV от источника.

Случай произошел в квартире в Гатчине на улице Красных Военлетов. По предварительной информации, между девушкой и ее матерью произошла ссора. Во время конфликта дочь ударила ножом в спину свою родственницу. 46-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемая, по предварительным данным, находилась в состоянии наркотического опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Регина участвовала в реалити-шоу в 2016 году. Девушка рассказывала, что вся ее жизнь проходит за рулем. На протяжении всей своей жизни она общалась практически только с мужчинами. Девушка рассказывала, что она находится с матерью в тяжелых отношениях.

Фото: Piter.TV