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Спасатели Ленобласти нашли лодку с вещами, а потом тело владельца
Сегодня, 10:48
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласти нашли лодку с вещами, а потом тело владельца

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В Новоладожском канале очевидцами была обнаружена перевернутая лодка с вещами, которую спасатели доставили на берег и передали сотрудникам полиции. А потом нашли тело.

Очевидцы 26 сентября обнаружили перевернутую лодку с вещами и немедленно вызвали спасателей. После нескольких часов поисков спасатели смогли доставить лодку на берег и передать ее сотрудникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Утром 28 сентября поисково-спасательный отряд Новой Ладоги обнаружил тело мужчины, который являлся хозяином вещей на лодке.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли заблудившихся мужчину и женщину.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ленобласть, спасатели, тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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