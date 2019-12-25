Спасатели Ленобласти нашли лодку с вещами, а потом тело владельца

Очевидцы 26 сентября обнаружили перевернутую лодку с вещами и немедленно вызвали спасателей. После нескольких часов поисков спасатели смогли доставить лодку на берег и передать ее сотрудникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Утром 28 сентября поисково-спасательный отряд Новой Ладоги обнаружил тело мужчины, который являлся хозяином вещей на лодке.
Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли заблудившихся мужчину и женщину.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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