Спасатели Ленобласти нашли лодку с вещами, а потом тело владельца

В Новоладожском канале очевидцами была обнаружена перевернутая лодка с вещами, которую спасатели доставили на берег и передали сотрудникам полиции. А потом нашли тело.

Очевидцы 26 сентября обнаружили перевернутую лодку с вещами и немедленно вызвали спасателей. После нескольких часов поисков спасатели смогли доставить лодку на берег и передать ее сотрудникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти. Утром 28 сентября поисково-спасательный отряд Новой Ладоги обнаружил тело мужчины, который являлся хозяином вещей на лодке. Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли заблудившихся мужчину и женщину. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти