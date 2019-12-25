Эрмитаж можно будет посетить бесплатно 22 февраля

Данная акция приурочена к празднованию 23 февраля, который выпадает на обычный выходной день учреждения — понедельник, поэтому льготный режим входа переносится на предшествующий рабочий день.

Эрмитаж откроет свои двери для бесплатного посещения 22 февраля, накануне праздника Дня защитника Отечества, сообщили представители музея в Telegram-канале.

В этот день гости Эрмитажа смогут ознакомиться с экспозициями Главного музейного комплекса, Главного штаба, реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня", дворца Александра Меншикова, Музея императорского фарфорового завода и зимнего дворца Петра I абсолютно бесплатно. Стоит учитывать, что осмотр Реставрационно-хранительского центра доступен исключительно в составе организованной экскурсии продолжительностью один час, количество мест ограничено.

Данная акция приурочена к празднованию 23 февраля, который выпадает на обычный выходной день учреждения — понедельник, поэтому льготный режим входа переносится на предшествующий рабочий день.

Электронные билеты появятся на официальном веб-сайте Эрмитажа несколькими днями раньше акции и станут доступны при выборе фильтра "Бесплатный день". Альтернативно билеты можно приобрести непосредственно в кассе музея, выстроившись в очередь на входе. Администрация предупреждает, что при большом спросе онлайн-ресурсы могут временно замедляться, а билеты расходоваться достаточно быстро.

Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж угостил 17 тысяч гостей чаем в праздники.

Фото: Piter.TV