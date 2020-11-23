Беглов рассказал о том, как прошел его отпуск в Ставропольском крае

Градоначальник ушел в отпуск 3 апреля. Помимо отдыха он также провел ряд важных встреч.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал на своей странице "ВКонтакте" о том, как провел отпуск в Ставропольском крае.

Глава Северной столицы встретился с полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой. Они обсудили сотрудничество в сфере образования, организации детского отдыха и туризма. Беглов отметил, что молодежь Петербурга интересуются турами на Кавказ, в частности, Сулакским каньоном в Республике Дагестан.

Также градоначальник провел переговоры с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Главы регионов договорились о поставках фермерских продуктов и минеральной воды из Ставрополья в Петербург.



Еще одна встреча прошла с главой Железноводска Евгением Моисеевым. Александр Беглов поделился опытом создания общественных пространств в городе, а также поблагодарил за условия, созданные для гостей из Северной столицы. Около 2 тыс. человек проходили реабилитацию после COVID-19 в Железноводске.

Напомним, губернатор Петербурга ушел в отпуск на неделю 3 апреля. Он планировал поиграть на аккордеоне и перечитать "Евгения Онегина" Пушкина и "Бесов" Достоевского.



Фото: ВКонтакте / Александр Беглов