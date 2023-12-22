Серые гуси из Ленинградского зоопарка устроили банный день

Гуси рядом с прудом начали приводить в порядок свои перышки.

В Ленинградском зоопарке серые гуси 2 июня устроили банный день. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Гуси рядом с прудом начали приводить в порядок свои перышки.

Перед началом трудной рабочей недели нам всем нужно провести такую процедуру и настроиться на выполнение новых задач. Поэтому возьмите пример с гусей и посвятите сегодняшний день только уходу за собой. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в Ленинградском зоопарке показали семейство японских макак. Малышам повезло с любящими родителями: опытная мама Миа уделяет достаточно внимания всем своим детенышам, никого не оставляя в стороне.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка