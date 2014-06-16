Трасса следования автобусного маршрута № 262 изменится с 25 декабря

Кроме того, вносятся коррективы в расположение остановок в районе станции метро "Горный институт".

С 25 декабря 2024 года изменяются маршруты движения автобуса № 262 в Петербурге. Эти изменения касаются направления движения и расположения остановочных пунктов, которые затронуты операторами ООО "Организатор перевозок".

Маршрут меняется следующим образом:

В прямом направлении: от существующей трассы до Косой линии, затем по Большому проспекту В.О., и потом по прежней трассе.

В обратном направлении: от существующей трассы до 8-й и 9-й линий В.О., затем по Большому проспекту В.О., Косой линии, Кожевенной линии и далее по старой трассе.

Кроме того, вносятся коррективы в расположение остановок в районе станции метро "Горный институт" и создаются новые остановки.

Ранее мы сообщили о том, что закрытие троллейбусного движения по улице Стахановцев продлили до 30 декабря.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок