Закрытие троллейбусного движения по улице Стахановцев продлили до 30 декабря

Эту информацию подтвердили в "Горэлектротрансе".

В Петербурге из-за работ на коммуникационных сетях породили закрытие троллейбусного маршрута по улице Стахановцев до 16:00 30 декабря. Эту информацию подтвердили в "Горэлектротрансе".

Троллейбусы будут следовать следующим образом:

Маршрут №7: от конечной станции "улица Маршала Тухачевского" движение осуществляется по улицам Маршала Тухачевского, Апрельской, проспекту Металлистов, Якорной улице, Комаровскому проезду, через Большеохтинский мост, после чего продолжается по существующему маршруту до конечной остановки "Петровская площадь".

Маршрут №33: начиная с конечной станции "проспект Солидарности", троллейбусы движутся по действующему маршруту до конечной остановки "Литейный проспект", минуя Таллинскую улицу, улицу Стахановцев и Заневский проспект.

Ранее мы сообщили о том, что на отстойно-разворотных площадках для транспорта в Петербурге реализована новая схема организации движения.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"