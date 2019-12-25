На отстойно-разворотных площадках для транспорта в Петербурге реализована новая схема организации движения

Работы провели на 77 площадках в 15 районах города.

В Петербурге на отстойно-разворотных площадках для общественного транспорта реализовали новую схему организации дорожного движения. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

Работы провели на 77 площадках в 15 районах города. Установлено свыше 2 тыс. знаков 3.27-3.30, которые запрещают остановку и стоянку личных авто. Также нанесена разметка в суммарном объеме более 3,7 тыс. "квадратов".

Благодаря проведенным работам мы урегулировали порядок расположения автобусов на наших разворотных кольцах, а также ввели запрет на въезд и парковку личного автотранспорта на их территорию, который затрудняет движение общественного транспорта. Денис Усанов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

Всего в Северной столице действуют порядка 100 таких площадок, в том числе – и для маршрутов электрического транспорта. Это – конечные пункты, где водители отдыхают и проходят диспетчерский контроль.

Ранее на Piter.TV: за осень в Петербурге в зоне платной парковки очистили от посторонних предметов 5 тыс. госномеров.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга