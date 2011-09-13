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За осень в Петербурге в зоне платной парковки очистили от посторонних предметов 5 тысяч госномеров
Сегодня, 10:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За осень в Петербурге в зоне платной парковки очистили от посторонних предметов 5 тысяч госномеров

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Особое внимание в ходе рейдов уделялось контролю парковки на местах для инвалидов.

Более 5 тысяч госномеров очистили от посторонних предметов в зоне платной парковки минувшей осенью. Об этом рассказали в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

 За последние три месяца специалисты очистили от посторонних предметов 5 459 госномеров транспортных средств, припаркованных в зоне платной парковки. Особое внимание в ходе рейдов уделялось контролю парковки на местах для инвалидов и лиц, которые их перевозят. Из более чем 2 тысяч проверенных авто 487 припарковались незаконно.

За нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, который необходимо оплатить в течение 60 дней. При несвоевременной оплате штраф удваивается (ст. 20.25 КоАП РФ).

Фото: Piter.tv

Теги: платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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