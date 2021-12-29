Станцию "Старая Деревня" и Глухарскую улицу свяжет автобус №258

Автобусы маршрута №258 будут курсировать ежедневно с 5:30 до 00:30 с интервалами 12 минут в часы пик.

Новый автобусный маршрут №258 пойдет по улицам Приморского района с 1 июня, сообщили в комитете по транспорту.

Маршрут пройдет от станции метро "Старая Деревня", мимо метро "Комендантский проспект", далее по проспекту Авиаконструкторов до Глухарской улицы. Перевозчик закупит шесть автобусов вместимостью 80 пассажиров.

Автобусы будут курсировать каждый день с 5:30 до 00:30 с интервалами 12 минут в час-пик, в другое время ожидание составит 20 минут.

От Купчино до Маршала Жукова будет ходить новый автобус №256.

Фото: Piter.tv